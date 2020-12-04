شخصيتك من تاريخ ميلادك.. ماذا يخبئ علم الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وفي هذا السياق قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 4 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك محب للسفر والتنقل، ولديك قدرة على التميز.





وأضافت وتستمتع بعمل صدمة لمن حولك بشيء غير منتظر.. كما أنك بحاجة دائما لتأمين نفسك ماديا.





وقدمت نصيحة: عام 2021 يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.





من جانب آخر أكدت عبير فؤاد، أن هناك الكثير من التوقعات والأحداث التي قد تحدث في الربع الأخير من عام 2020.





وأضافت عبير فؤاد في تصريحات لـ صدى البلد، أن فصل الخريف بدأ يوم ٢٢ سبتمبر، ويعد خريف هذا العام مختلفا عن الأعوام الماضية حيث تزداد فيه العواصف والرياح التي ينتج عنها كوارث طبيعية في بعض البلاد.





وعن جائحة كورونا فإنه من المتوقع أن تستمر، وأن تكثر الأمراض هذا العام، وستكون هناك موجة ثانية من الفيروس، ولا بد من أن نكون مستعدين لها، وعلى حسب علم الفلك من المتوقع عودة كورونا في موجة ثانية بمصر خاصة خلال شهر نوفمبر، ويكون في ذروته في نهاية الشهر الجاري وكذلك في ديسمبر.





ونوهت عبير فؤاد إلى أنه في 10 أكتوبر الحالي يمكن أن يتم الكشف عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد |كوفيد 19" والبلد المتوقع لها فلكيا أن تقوم بهذا الكشف هي الصين، لافتة إلى أنه في يوم 10 أكتوبر سيكون "المريخ" المتراجع في الحمل أقرب ما يكون للأرض وبالتالي يساعد هذا الوضع الفلكي على اكتشاف أمور خافية أو الكشف عن أسرار، ووارد يحدث ذلك ابتداءً من 10 إلى 13 أكتوبر.