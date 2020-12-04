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رياضة

عمر ربيع ياسين: الأهلي يوجه الدعوة للزمالك لحضور احتفالية التتويج بدوري الأبطال 20 ديسمبر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:48 ص
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي قرروا  توجيه الدعوة لمجلس إدارة الزمالك لحضور حفل التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل في أحد الفنادق.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار  انه سيتم الدعوة لرؤساء الأندية لحضور الاحتفالية في الوقت الذي سيتم توجيه الدعوة للمستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الجديد.

وتابع: "هذا المشهد هو الذي نرغب في رؤيته بالرياضة المصرية فالتنافس شيء طبيعي بس لازم الاحترام المتبادل بين كافة عناصر المنظومة يكون موجود".

وكان كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، قد أرجع أسباب عدم ظهوره بشكل ‏مناسب في نهائي القرن أمام الأهلي، لعدم مشاركته في مركزه الأساسي.‏

وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك : "أنا مهاجم ألعب في مركز رقم 9، وفوجئت بالدفع بي ‏كجناح أيسر وهذا ليس مركزي ولا أجيد فيه".‏

وواصل: "جلست على دكة البدلاء كثيرًا وهذا أثر على مستواي كثيرًا، ‏ولم ألمس الكرة في مباراة الأهلي سوى 3 مرات فقط".‏

وأردف :"تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب مستواي في مباراة الأهلي، ولكن ‏ماذا كانت تنتظر مني الجماهير وأنا أشارك في مركز جديد عليّ وأنا ‏بعيد عن المشاركة في المباريات". ‏

وأكمل : الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة ‏نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا ، كنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذًا ولكنه ‏قانون كرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائمًا يفوز".‏
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