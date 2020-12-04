عمر ربيع ياسين: الأهلي يوجه الدعوة للزمالك لحضور احتفالية التتويج بدوري الأبطال 20 ديسمبر

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي قرروا توجيه الدعوة لمجلس إدارة الزمالك لحضور حفل التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل في أحد الفنادق.





وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار انه سيتم الدعوة لرؤساء الأندية لحضور الاحتفالية في الوقت الذي سيتم توجيه الدعوة للمستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الجديد.





وتابع: "هذا المشهد هو الذي نرغب في رؤيته بالرياضة المصرية فالتنافس شيء طبيعي بس لازم الاحترام المتبادل بين كافة عناصر المنظومة يكون موجود".



