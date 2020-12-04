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رياضة

عمر ربيع ياسين: 4 أسابيع تفصل كريم نيدفيد عن تدريبات الأهلي بعد قيده في قائمة الموسم الجديد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعافى بشكل كبير من إصابته في غضروف الركبة.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار  أن كريم نيدفيد ينفذ وصل للمرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل في النادي.

وأوضح: "كريم خضع لعدد من المراحل التأهيلية الأولى هي العلاج الطبيعي ثم مرحلة الجري وأخيرا يخضع لمراحل خاصة بالتقوية".

وأتم: "نيدفيد تم قيده في قائمة الأهلي وبلغوه بالاستمرار في الفريق والنادي رفض كافة العروض المقدمة له على رأسها المقاولون العرب".

قال كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلى، إنه يسير بخطوات منتظمة نحو العودة للملاعب من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وأضاف كريم نيدفيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد بتتويجنا بالدورى، حققنا بطولة مهمة وأول هدف نصل له هذا الموسم وهدفنا الثاني هو التتويج الإفريقي".

وتابع :" حالتى الصحية تتحسن من وقت لآخر والمرحلة القادمة أهم مرحلة فى التأهل، أتمنى أن أعود مع بداية الموسم المقبل، والاهلى يراعي موقفي ولا يستعجل عودتي، ومسالة انتهاء مشوارى الكروي بسبب الإصابة مجرد شائعة".

وأردف :" اشكر محمود الخطيب لما يقدمه لى، ولكل اللاعبين ودعمه للفريق لا تصفه كلمات، ومعاملة الخطيب للاعبين المصابين تمثل دعما كبيرا لنا".

وأكد قائلا :" الأهلى يصرف كافة مستحقاتي ومكافات البطولات واسمى لم يرفع من القائمة، ولم يتأخر في أي شيء يخص علاجي أو سفري، ومقاضاة المركز الطبي الالمانى الذى تسبب فى تفاقم اصابتى بالجراحة الخاطئة قرار يخص الأهلى".

وأتم :" أحلم بالاحتراف عبر بوابة الاهلى وارفض تقييم قرار رمضان صبحي".
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