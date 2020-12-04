إيهاب الكومي: سيراميكا كليوباترا يعمل باحترافية في ظل دعم النائب محمد أبو العينين.. فيديو

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن طارق أبو العينين، نائب رئيس نادي سيراميكا وكليوباترا، ومعتز البطاوي المشرف على الكرة بالنادي، يشكلان خلية نحل مع إدارة التسويق بالنادي لحسم صفقات التدعيم للفريق في الدوري الممتاز.





وأضاف الكومي خلال تقديم برنامج ملعب البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحترافية تتجلى في خطوات سيراميكا كليوباترا في ظل عدم الإعلان عن أي صفقة دون حسمها بصورة نهائية.





وهنأ الكومي المنظومة على الاحترافية المتبعة في ظل الدعم الكامل والثقة من النائب محمد أبو العينين، حتى يتم مد المنتخبات المصرية بلاعبين جدد، وإثراء المنافسة في الدوري الممتاز.





وختم أن الجماهير تنتظر سيراميكا كليوباترا، وكيف سيظهر الفريق في الدوري الممتاز، تحت قيادة المدرب الطموح هيثم شعبان.





وكانت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا قد أعلنت التعاقد مع صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لفريق "سيراميكا كليوباترا"، بعد جلسة جمعته مع طارق أبو العينين، نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.

وجاء التعاقد مع صالح جمعة لاستكمال بناء الفريق قبل انطلاق الموسم القادم، والذي يسعى نادي سيراميكا كليوباترا خلاله تقديم موسم قوي.



وتكثف إدارة سيراميكا كليوباترا مجهوداتها المتواصلة خلال الفترة القادمة من أجل توفير كل الدعم للفريق بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للفريق، والذي يقوم باختيار اللاعبين بعناية فائقة لتقديم موسم مميز في أول ظهور للفريق بالدوري الممتاز.



