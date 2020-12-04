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منوعات

شوهتها بمية نار .. سيدة تحرق ابنتها عقابا لتناول قطعة حلوى .. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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مريم صليب

وقع الحادث المروع في مدينة كوتشابامبا في بوليفيا بعد أن سرق الضحية الشابة وشقيقتها البالغة من العمر أربع سنوات من متجر محلي.

ألقت الشرطة في بوليفيا القبض على أم قيدت  يدي ابنتها أشعلت النار بهما كعقوبة لسرقة الحلوى.

وقع الحادث المروع في مدينة كوتشابامبا في بوليفيا بعد أن قامت الضحية الشابة وشقيقتها البالغة من العمر أربع سنوات بسرقة حلوى من أحد المتاجر و كشفتهما الأم .

ذكرت التحقيقات أن الأم خططت لفعل الشيء نفسه مع الفتاة الصغيرة  لكن الفتاة الصغيرة تمكنت من الهرب.

ألقت الشرطة القبض على والدة الطفلة المصابة وزوج أمه و زوجها و قررت المحكمة حبس زوجها لأن الأم ذات القلب القاسي 7حامل في الشهر السابع لها .

اشتكى صاحب المتجر إلى والدة الأطفال بعد اكتشافه  انهم يسرقون الحلوى على لقطات كاميرات المراقبة.

ذكرت التقارير الطبية التي صدرت من المستشفى التي استقبلت حالة الطفلة المصابة بحروق بيديها أنها ستحتاج إلى الخضوع لأربع عمليات جراحية على الأقل لاستعادة القدرة على الحركة في أسفل ذراعيها ويديها.

و أضاف التقرير الطبي أن الأمر لن يتوقف عند علاج الحروق بل أن الضرر النفسي الذي تعرضت له الطفلة في ذلك العمر قد يكون له تأثير بالغ في حياتها فيما بعد و علاجه قد يتطلب سنوات من العلاج .

أشار الأطباء إلى أن  الشفاء قد يحتاج لعدة أشهر أو عام لأن الإصابات تصل إلى اماكن حساسة و طبقة لجلد بها رقيقة بجسدها وأنها قد تعاني من عواقب وظيفية وجمالية فيما بعد

جدير بالذكر أن الشرطة قصت بإخضاع الطفلة الصغيرة الآخرى تحت رعاية الأخصائيين الاجتماعيين في مركز حماية الأطفال والمراهقين المحلي.

و ذكرت تحقيقات الشرطة أن الأم ندمت على ما قامت به في التحقيق أمام رجال الشرطة و قالت  إنها آسفة وأنها قصدت فقط تعليم الفتيات درسًا حتى لا يأخذن متعلقات الآخرين و لكن يبدو أنها اساءت استخدام ذلك المبدأ و عرضت حياة إبنتيها النفسية للخطر .

شوهتها بمية نار .. سيدة تحرق ابنتها عقابا لتناول قطعة حلوى .. صور
شوهتها بمية نار .. سيدة تحرق ابنتها عقابا لتناول قطعة حلوى .. صور
شوهتها بمية نار .. سيدة تحرق ابنتها عقابا لتناول قطعة حلوى .. صور
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