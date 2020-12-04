إكرامي: مستوى شريف لا يقل عن أي حارس في العالم .. والشناوي الأفضل في مصر حاليا.. فيديو

وقال إكرامي خلال برنامج التاسعة مساء على شاشة القناة الأولى مع وائل الإبراشي، إن شريف دائما يتعرض للهجوم بسبب كونه ابن إكرامي،

أفضل الحراس يخطئون وأري أن شريف من أفضل من حرس مرمي الأهلي.