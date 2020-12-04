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رياضة

إكرامي: مستوى شريف لا يقل عن أي حارس في العالم .. والشناوي الأفضل في مصر حاليا.. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:51 ص
محمد رشاد
أكد إكرامي الشحات حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، أن نجله شريف حارس عملاق ولا يقل عن أفضل حراس المرمي فى العالم وذلك من خلال أداءه وثباته الانفعالي خلال المباريات.

وقال إكرامي خلال برنامج التاسعة مساء على شاشة القناة الأولى مع وائل الإبراشي، إن شريف دائما يتعرض للهجوم بسبب كونه ابن إكرامي،  أفضل الحراس يخطئون وأري أن شريف من أفضل من حرس مرمي الأهلي.

وأضاف اكرامي الشحات ، أن الخطيب لن يخلد في رئاسة النادي الأهلي وسنظل أصدقاء.

وأشار إلى أن أحسن حارس مرمى فى مصر حاليًا هو محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفى التاريخ المصري إكرامى الشحات.
 
وأردف أنه تقاضى ألف جنيه أجر الفيلم الذى جسد فيه شخصيته كابتن اكرامى مع الفنان القديم فريد شوقى وعادل إمام والراحلة كريمة مختار، وتابع: "محدش يقر يزايد على حبى للنادى الأهلى ولا على محمود الخطيب.. ولا يوجد أى شخص يتصيد لأى أخطأ".
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