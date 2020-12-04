بعد المهرجان الأخير.. حلمي بكر : هاني شاكر كان عليه عدم التراجع عن قراره بشأنهم .. فيديو

قال الفنان القدير صلاح عبد الله ، موجهًا كلامه للموسيقار الكبير " حلمي بكر " ، إن كان هناك اختلاف دائمًا في الرأي والأفكار بينهما ، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي ، لا يُفسد للود قضية .

ووجه " صلاح عبدالله " في مداخلة هاتفية مع برنامج " هندية والنجوم " المذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، سؤالا للموسيقار عن رأيه في المهرجان الذي يقيمه الفنان " هاني شاكر " للمطربين الجُدد ، فرد الموسيقار بأن الوسط النقابي غير موافق عليه ، ولكن بالنسبة للوضع الفني فهو مرحب به .

وتابع الموسيقار خلال لقائه مع البرنامج ، أن الفنان " هاني شاكر " يُعتبر من أواخر الجيل العملاق العظيم ، وبالتالي لا يمتلك الخبرة الكافية ، معقبًا : " هاني لا يمللك أظافر ، فعشان تدير جانب إداري يجب أن تمتلك أظافر ، تستطيع تحديد وقت إظهارها ، ووقت إخفاءها " .

وأكمل " بكر" ، أن المبدأ لا يختلف عليه أحد ، معقبًا : " إنما أنا أوطي دماغي لاء " ، مؤكدًا أن لا يوجد غُبار على " شاكر " من الناحية الفنية ، ولكن من الناحية النقابية ، لا يصلح ، لأن من المفترض أن من يأخذ قرار ، يجب عدم التراجع فيه أيًا كان السبب .

وأشار ، إلى أن هناك بعض الأصوات الجميلة التي نعتز بها ، ولكن تتعرض للظلم ، بسبب استخدام الصوت في الغناء للمهرجانات والأغاني الشعبية ، مؤكدًا أن كلمة مهرجان من المفترض أنها تحمل كل ما له قيمة ، لكن المهرجانات التي يتم توزيعها الآن تحمل كل ما هو بذيئ ، مثل : " حطى يا معلمة الحشيش " ، وهذا غير صحيح على الإطلاق .

وأكد الموسيقار ، أن هناك أصوات سيئة قامت بنشر هذا الميكروب " وهو غناء المهرجانات التي تحمل كلمات سيئة وشعبية " ، وبالتالي عرضت الفنانين أصحاب الأصوات الرائعة للظلم ، بالإضافة إلى أنها ظلمت العديد من الأجيال القديمة العظيمة ، مشيرًا إلى توافق احد الأجيال القديمة مع المهرجانات قائلًا : " والله المهرجانات حلوة واحنا هنغني مهرجانات " ، مؤكدًا أن هذا خطأ كبير ، وعلى الأجيال القديمة أن ترفض ما يقوله الأجيال الجُدد أصحاب المهرجانات ، ولا تُروج لما يقولون .