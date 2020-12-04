ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 17 طن مقطعات لحوم ودواجن فاسدة بالشرقية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (17 طن "مفروم ومصنعات لحوم ودواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

ومن جانب اخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية  للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.

حيث واصلت جهود اللجان المشكلة بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور  كما واصلت اللجان عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.
      
وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الإسكندرية - الجيزة – البحيرة – الفيوم – دمياط – الغربية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – بنى سويف – سوهاج – المنوفية – بورسعيد ) بإستهداف عدد (39) مدرسة بإجمالى فحص عدد (404 حالة) تبين عدم وجود حالات إيجابية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال المكافحة الفاعلة لمجابهة تعاطى المواد المخدرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط موظفين بالوحدة المحلية بالإسماعيلية مكنا مواطنين من البناء على أرض زراعية

حملات للكشف عن متعاطى المخدرات من سائقى أتوبيسات المدارس.. الداخلية تستهدف 34 مدرسة

الداخلية تشن حملات مُكثفة على الطرق والمحاور للكشف عن السائقين متعاطي المخدرات.. صور

أحمد موسى: مشروعات الطرق نقلة حضارية تخدم المواطن

بسبب شكوى السكان.. الداخلية تغلق محل أسماك بمدينة نصر

ضبط 7 أطنان «مقطعات لحوم» فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية

ترشيحاتنا

بسبب لقاح فايزر.. كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي يهاجم بريطانيا

شوهتها بمية نار .. سيدة تحرق ابنتها عقابا لتناول قطعة حلوى .. صور

عيد ميلاد محمد رجب .. تعرف على عمره

رامي رضوان: كورونا صعبان عليا وأنا اللي هخلص عليه

الأهلي: لا يهمنا انتقال أحمد الشيخ للزمالك..حصل على فرص كثيرة

الصفقة الثالثة .. الاتحاد السكندرى يضم لاعبا جديدا من الأهلي رسميا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحة أفضل .. دراسة تكشف العلاقة بين بكتيريا الأمعاء وفيتامين د

أول هاتف ذكي فى العالم بكاميرا مختبئة أسفل الشاشة.. متاح للشراء في السعودية و الإمارات

اكتشاف دواء جديد يكافح الشيخوخة