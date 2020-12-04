بعد فضحه الفتاة أمام أهلها .. الأمن يفحص فيديو سماح بنت الحاج شهاب لضبط مصوره

تفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان “سماح بنت الحاج شهاب” والذى يظهر فيه شاب يهاجم فتاة أمام منزلها مستخدما ميكروفون مدعيًا أنها كانت خطيبته وانفصلت عنه.
وتقوم الأجهزة الأمنية بتحديد الشخص الظاهر في الفيديو ومكان التصوير ليتم ضبطه ومعرفة تفاصيل الواقعة والتحقيق معه بتهم فضح فتاة أمام أهليتها وجيرانها وتوجيه سباب لها ولوالدها وأسرتها.
وأظهر الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى الشاب رفقة عدد من أصدقائه وهو يقود سيارته إلى منزل الفتاة، حيث قام بإحضار “ميكروفون” وشن هجومًا عليها.
وعلى جانب اخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.
وواصلت جهود اللجان المشكلة بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها في قانون المرور كما واصلت اللجان عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.
وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الإسكندرية - الجيزة – البحيرة – الفيوم – دمياط – الغربية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – بنى سويف – سوهاج – المنوفية – بورسعيد ) بإستهداف عدد (39) مدرسة بإجمالى فحص عدد (404 حالة) تبين عدم وجود حالات إيجابية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال المكافحة الفاعلة لمجابهة تعاطى المواد المخدرة.