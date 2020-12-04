تجربة فاشلة .. سيدة تسافر تركيا لإجراء عملية بسيطة وتصاب بهذا المرض بسبب الإهمال الطبي

سافرت ميشيلا هيثكوت من نيوكاسل ، إلى تركيا في سبتمبر الماضي قبل أن تمرض وينتهي بها الأمر على أجهزة الإنعاش في إحدى المستشفيات التركية ، فقد وصفت رحلتها بـ"المروعة".

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن ميشيلا البالغة من العمر 33 عاما، وصفت كيف عانت في المستشفى التركية التي كانت ترقد بها بعد أن أصيبت بفيروس كورونا نتيجة الإهمال الطبي

كانت ميشيلا تخطط لرؤية شقة كانت تأمل في استئجارها وكان من المقرر أن تبقى هناك لمدة ثلاثة أيام فقط.

لم تسمح لها ظروفها ان تمكث و تستمتع بإجازتها ، مرضت ميشيلا ، 42 عامًا ، وتدهورت صحتها قبل نقلها إلى المستشفى.

ساءت حالتها وانتهى بها الأمر على أجهزة الإنعاش في مستشفى حكومي في لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا خلال ذلك الوقت ، أصيبت بفيروس كورونا وأصيبت أيضًا بالتهاب رئوي.

كانت ميشيلا "فاقدة الوعي وغير مستجيبة" اثناء تلك الفترة.

في هذه الأثناء ، كانت اسرة ميشيلا تقوم بكل الإجراءات لدعم ابنتهم في تركيا دفع فواتير المستشفى التي كانت بأرقام خيالية و باهظة الثمن و المحصلة المهائية سوء الحالة الصحية.

استعادت ميشيلا وعيها بحلول منتصف أكتوبر لكنها حالتها الصحية لم تسمح لها بالعودة مرة آخرى إلى بلدها فاضطرت للمكوث بعض الوقت في المستشفى.

في بداية شهر نوفمبر تمكنت أخيرًا من العودة إلى منزلها . كان عليهم دفع فواتير المستشفى التي تزيد قليلًا عن 9000 جنيه استرليني واقترضوا المال للقيام بذلك.

قالت: "لقد كانت تجربة مروعة. لا أتذكر حتى أنني كنت سيئة أو مريضة. ما أعرفه هو ما قاله لي الناس بعد ذلك.

"كنت أستخدم أجهزة التنفس الصناعي لأكثر من أسبوعين، لم يكن لدي أدنى فكرة عن مكان وجودي أو البلد الذي كنت فيه. أول شيء أتذكره هو أن الطبيب قال إن علي البقاء هناك ولم أكن بحالة جيدة بما يكفي.