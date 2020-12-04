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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حرصًا من "صدى البلد" الإخباري لمتابعيه، ينشر قسم الخارجي أهم وأبرز الأخبار التي طرأت على الساحة الدولية على مدار الـ24 ساعة الماضية:


أعلن قصر الإليزيه الفرنسي، أمس، أن الرئيس الفرنسي الأسبق "فاليري جيسكار ديستان"، تُوفي عن عمر ناهز 94 عامًا.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوفاة يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمتواجد حاليا في قطر. 


ألقت السلطات التركية، القبض على 23 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك عقب رفضها منح الجنسية إلى 50 عضوا بالجماعة. 



أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، في العاصمة الرياض.



 أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مجموعة "شهيد ميسامي" ومديرها، على القائمة السوداء، قائلًا إن "المجموعة تشارك في الأبحاث الكيميائية في طهران وترتبط بالمنظمة الإيرانية المحظورة للابتكار والبحوث الدفاعية، والمعروفة أيضًا باسم SNPD".



أوصت منظمة الصحة العالمية، بشهادات تلقي لقاح كورونا لغايات السفر. وقال خبير طبي بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن منظمة الصحة لا توصي الدول بإصدار "جوازات المناعة'' لأولئك الذين تعافوا من كوفيد-19، لكنها تدرس إمكانية استخدام شهادات التطعيم الإلكتروني.


أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء أمس الخميس، أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيوزع بشكل عادل ومجاني على كل الأمريكيين.




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