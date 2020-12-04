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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4-12-2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الجمعة، 4 ديسمبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإسباني والألماني.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد اليوم الجمعة، 4 ديسمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتليتك بلباو × سيلتا فيجو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3       

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هيرتا برلين × يونيون برلين – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيم أولمبيك × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

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