مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، 4 ديسمبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإسباني والألماني.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد اليوم الجمعة، 4 ديسمبر 2020، على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتليتك بلباو × سيلتا فيجو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هيرتا برلين × يونيون برلين – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 2
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيم أولمبيك × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6