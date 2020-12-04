كيف كان منزل مارادونا في آخر لحظاته قبل الوفاة .. فيديو

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية فيديو من المنزل الذي قضى فيه الأرجنتيني دييغو مارادونا آخر لحظاته قبل وفاته.

وشمل الفيديو صورا أثارت غضبا واسعا من عشاق الأسطورة الأرجنتينية الراحل بسبب بساطة غرفة نوم في الطابق الأرضي من المنزل الذي يقع في حي سان أندريس في تيغري بالأرجنتين.

وتحتوي على حمام خاص وتم وصل الغرفة بمطبخ صغير، وقالت الصحيفة إنه لا توجد إجابة واضحة حول كيف ولماذا لم يستأجر مارادونا مكانا أفضل، لكن حالته السيئة كانت عاملا آخر في سلسلة الأخطاء التي دفعت القاضي أورلاندو دياز إلى تغيير العنوان إلى "الموت الخطأ" بعد بدء التحقيق في سبب الوفاة.

كان المنزل يحتوي على 4 غرف في الطابق الأول، لكن مارادونا لم يستطع الصعود أو النزول على الدرج، لذا قاموا بتجميع غرفة مع سرير مزدوج وتلفزيون 32 بوصة ومرحاض محمول وكرسي مساج وتكييف، وكان أسطورة كرة القدم وحيدا و لم يكن هناك مكان للممرضات.

وحمل لاعبو بوكا جونيور الأرجنتيني قمصان الأسطورة دييجو ارماندوا مارادونا في المباراة وذلك تخليدًا له بعد وفاته.

ولعب مارادونا لفريق بوكا جونيورز، في بداية مسيرته عامي 1981–1982، قبل أن يختتم مسيرته في النادي خلال الفترة من 1995، حتى 1997.

وودع العالم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عاما يوم الأربعاء الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية وفقًا للتقارير الصحفية الأرجنتينية.

وانتهت المباراة بفوز بوكا جونيورز على حساب نيولز أولد بويز بفوز الأول بهدفين نظيفين.

انتشر مقطع فيديو للسماء يُزعم أنه في مدينة بارانا، إنتري ريوس، علىالشبكات الاجتماعية، الذي يعتقد الكثيرون أنه يلاحظ صورة ظلية لنجم كرة القدم وهو يركض للخلف، مع الرقم 10 على القميص، وادعى البعض انه مارداونا الذي توفى منذ أيام نتيجة سكتة قلبية مثلما قالت الصحف.





وأشارت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية إلى أن الفيديو انتشر على شبكاتالتواصل الاجتماعى ، مما اثار مشاعر المعجبين وانعدام الثقة لدى الكثيرين الآخرين الذين شككوا فى صحة الصورة.





واثارت وجود صور شخصية مع جثة النجم الارجنتينى جدلا واسعا، وتلقى الموظفين الثلاثة فى صالة الجنازة فى بوينيس آيريس، العديد من التهديدات بالقتل.