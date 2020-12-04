أخبار التكنولوجيا.. أول هاتف ذكي فى العالم بكاميرا مختبئة أسفل الشاشة..أفضل هواتف الفئة المتوسطة فى 2020

تعد أفضل هواتف بسعر 5000 جنيه 2020، والتي تأتي ضمن الفئة المتوسطة التي تتسارع شركات تصنيعلإطلاقها على مدار العام، من أبرز الأجهزة التي تقدم مواصفات رائدة مقابل سعر معقول نسبيا، فإذا كنت تبحث عن أفضل موبايل بسعر 5000 جنيه 2020، نعرض لك فيما يلي مجموعة من أفضل الهواتف المتوسطة لهذا العام.