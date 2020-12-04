أخبار التكنولوجيا.. أول هاتف ذكي فى العالم بكاميرا مختبئة أسفل الشاشة..أفضل هواتف الفئة المتوسطة فى 2020

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:
يبدو أن شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التقنية فى العالم تهدف لتوفير كل الميزات الممكنة لمستخدمي سلسلة آيفون 12 فى 2020، بعدما جاء تحديث ios 14.2 الجديد الخاص بها بتحسنات خاصة بتطبيق المكالمات الشهير الخاص بها Facetime ستجعله أفضل من قبل بكثير.
أعلنت شركة ZTE الصينية رسميًا عن هاتفها الذكي ZTE Axon 20 5G، وهو الأول فى العالم بكاميرا أمامية مختبئة تحت الشاشة فى بدون أى نوتش أو ثقوب، بالإضافة لدعمه تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، الأمر الذى يكشف عن مستقبل جديد لشاشات الهوافت الذكية بدءًا من العام المقبل.
طرحت شركة شاومي الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تحديثًا جديدا لأصحاب هو Xiaomi Mi 10 Pro و Mi 10، والذى يقدم أحدث نسخة من نظام أندرويد 11 لأصحاب الهواتف فى أورويا، بعدما طرحته فى الصين بصورة تجريبية الشهر الماضي، على أن تصل التحديثات تدريجيًا لكل مستخدمي هذه الإصدارات حول العالم فى أقرب وقت.
تعد أفضل هواتف بسعر 5000 جنيه 2020، والتي تأتي ضمن الفئة المتوسطة التي تتسارع شركات تصنيع الهواتف الذكية لإطلاقها على مدار العام، من أبرز الأجهزة التي تقدم مواصفات رائدة مقابل سعر معقول نسبيا، فإذا كنت تبحث عن أفضل موبايل بسعر 5000 جنيه 2020، نعرض لك فيما يلي مجموعة من أفضل الهواتف المتوسطة لهذا العام.
أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، عن هاتفها الذكي Zero 8، في شهر أغسطس الماضي، والآن أطلقت عملاقة تصنيع الهواتف الذكية إصدارا خيفيا يطلق عليه اسم Infinix Zero 8i.
قدمت شركة فيفو vivo، هاتفا يسمى vivo Y51 في شهر ديسمبر 2015، والذي يتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Snapdragon 410، وفي شهر سبتمبر المنصرم، أطلقت هاتفا جديدا يحمل نفس الأسم Y51 والذي جاء مع مجموعة شرائح Snapdragon 665، وشاشة من نوع AMOLED، وكاميرا خلفية رباعية دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل.
على عكس هواتف أندرويد، تقييد شركة آبل أجهزة آيفون المملوكة لها من الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة الأخرى لنقل البيانات والملفات الموجودة على هواتف آيفون، حيث تتيح عملاقة التقنية الأمريكية لمستخدميها إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو فقط عبر النظام البيئى التابع لها باستخدام خدمة AirDrop، المتوفرة في أجهزة آيفون وآيباد فقط.