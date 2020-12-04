ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد ... أحدث ظهور لـ إيمي سمير غانم على السوشيال ميديا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:47 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ايمى سمير غانم فى الصورة مع كلبها التقاطها صورة سيلفى .


اقرا ايضا :
تسريحة الغسيل.. إيمى سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور بالبيجامة

يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو" عام 2019 تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.

كما شاركت النجمة ايمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".


وحرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على مساندة زوجها الفنان حسن الرداد بحضور العرض الأول لفيلم "تؤام روحي"، مع المنتج أحمد السبكى ونجله المخرج والمنتج كريم السبكي للعرض الخاص لفيلم "توأم روحى".


وشهد العرض أيضا حضور المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أمانى التونسى وذلك بإحدى دور عرض مدينة 6 أكتوبر، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد صديقتها

بالكمامة .. إيمي سمير غانم تظهر بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم تهنئ بشرى بعيد ميلادها

بصورة كرتونية.. دنيا سمير غانم برفقة هشام ماجد

شاهد | صورة نادرة لـ إيمي سمير غانم من الطفولة

بفيديو كوميدي.. شاهد إيمي سمير غانم في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

شوهتها بمية نار .. سيدة تحرق ابنتها عقابا لتناول قطعة حلوى .. صور

أول صورة للسائحة الألمانية بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش بمرسى علم

نهضة بركان يوضح سبب تمسكه بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

حبس رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت 15 يوما

شاهد ... سيد رجب بصحبة ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار الفن | فنانون يهاجمون ريهام سعيد بعد واقعة الثعلب.. تطورات الحالة الصحية لـ فيفي عبده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الشتاء .. فوائد غير متوقعة لـ الشوكولاتة الساخنة وكيفية تحضيرها

صحة أفضل .. دراسة تكشف العلاقة بين بكتيريا الأمعاء وفيتامين د

أول هاتف ذكي فى العالم بكاميرا مختبئة أسفل الشاشة.. متاح للشراء في السعودية و الإمارات