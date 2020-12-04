السيسي يبحث أوضاع المنطقة مع ترامب.. وبايدن يؤكد: لقاح كورونا سيكون متاحا لجميع الأمريكيين.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

بريطانيا تستقبل أول شحنة من لقاح فايزر المضاد لكورونا

الإمارات تفتح المساجد لصلاة الجمعة اعتبارا من الغد

مبعوث أمريكي: إيران ستحجم على الأرجح عن الانتقام لمقتل فخري زادة

استقالة مديرة الاتصالات في البيت الأبيض









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وركزت صحيفة "الأنباء" على بيان الرئاسة المصرية، الذي قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لتبادل الرؤي والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.





وأكد ترامب قيمة الشراكة المُثمرة والتعاون البناء بين واشنطن والقاهرة، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.





وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 432 حالة إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن الهيئة العامة للطوارئ والأزمات بالإمارات إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، اعتبارا من يوم غد وفق عدد من الإجراءات الاحترازية.





وتتضمن الإجراءات السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة عبر مكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وتنظيم حركة الدخول والخروج على ألا تزيد مدة الخطبة والصلاة على 10 دقائق.





ونقلت "الجريدة" عن مبعوث أمريكي بشأن إيران، قوله ، إنه من غير المرجح أن تنتقم إيران لاغتيال العالم النووي الكبير محسن فخري زادة قبل تولي جو بايدن الرئاسة؛ خشية أن تعرض للخطر أي إمكانية لتخفيف العقوبات في المستقبل.





وأفادت "الوطن" بأن الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج، قالت في بيان، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الخميس، وإنها ستبدأ في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب من السابع من يناي.





دوليًا، قالت "القبس" إن مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، إليسا فرح، أعلنت، استقالتها من منصبها، في ما يبدو أنه اعتراف ضمني بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.





ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قوله إن إدارته ستعمل على توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد، بصورة مجانية لكافة الأمريكيين بمجرد الموافقة عليه.



