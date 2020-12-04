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أخبار العالم

تقرير: بايدن يتقدم على ترامب بـ7 ملايين صوت

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أشار تقرير لمؤسسة "كوك ريبوت" إلى أن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب ازداد إلى نحو 7 ملايين صوت.

وحسب التقرير، فإن معطيات التصويت الشعبي المتوفرة حتى الآن تشير إلى حصول بايدن على 81 مليونا و264 ألفا و673 صوتا مقابل 74 مليونا و210 آلاف و838 صوتا لصالح دونالد ترامب فيما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في عدد من الولايات.

جدير بالذكر أن نتائج التصويت الشعبي على نطاق وطني لا تحسم نتائج الانتخابات الأمريكية، حيث يفوز المرشح بمنصب الرئيس بناء على أصوات المجمع الانتخابي، التي يختلف عددها في الولايات حيث يحصل الفائز في ولاية معينة على جميع أصوات المجمع الانتخابي عن تلك الولاية.

وتشير تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية إلى فوز بايدن بحصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الأمريكية النظر في دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب للطعن في نتائج تصويت الولاية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي بعموم البلاد.

وقالت المحكمة في رفضها نظر الدعوى، إن "مقدميها يمكنهم رفعها أمام محكمة أدنى"، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت حملة ترامب ستفعل ذلك.

وقدم فريق ترامب الدعوى التي تطعن في نتائج الانتخابات في ويسكونسن سعيا لإبطال 221323 صوتا جرى الإدلاء بها عبر البريد.
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