نشرة الفن.. زوجة مصطفى فهمي تحتفل بعيد زواجهما..إصابة حسن شاكوش بـ كورونا.. مصطفى درويش يدافع عن فتاة بعد التشهير بها

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يطمئن جمهورة عليه بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقال حسن شاكوش فيديو الفيديو " اخواتى وحبايبى وجمهورنا اللى احنا بنحبوا وبيحبنا ... انا الحمدالله النتيجة طلعت سلبية علشان أنا الفترة اللى فاتت كونت تعبان شوية وجالى دور كورونا خفيف.

وتابع ساكوش : الحمدالله مش شديد والحمدالله النتيجة طلعت سلبية واحب اطمن كل جمهورى وكل اخوتنا وحبايبنا الحمدالله احنا بقينا زى الفل ومفيناش اى حاجة ".

تحيي النجمة العالمية ماريا كاري مع المغنية الامريكية اريانا غراندي حفل الكريسماس والذي سيهرض لايف عبر apple tv.





لأول مرة تحدثت النجمة العالمية ماريا كاري عن ذكريات طفولتها التي تحمل معاني كثيرة من القسوة والحرمان، حيث تعرضت للتعنيف وعاشت مع أسرتها حياة مأسوية ، في مذكرات تحمل اسم The .Meaning Of Mariah Carey





واعترفت ماريا كاري انها تعرضت لعنف المنزلي في مرحلة الطفولة قائلة: "عندما كانت طفلة تطورت لديّ الغرائز والحواس لكي أشعر متى سأتعرض للعنف".