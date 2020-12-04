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فن

نشرة الفن.. زوجة مصطفى فهمي تحتفل بعيد زواجهما..إصابة حسن شاكوش بـ كورونا.. مصطفى درويش يدافع عن فتاة بعد التشهير بها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
زوجة مصطفى فهمي
زوجة مصطفى فهمي
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:


علق الفنان مصطفى درويش على الفيديو المتداول لشاب يقوم بفضح حبيبته السابقة خلال عقد قرانها ، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مصطفى درويش :"ياريت البنت و اسرتها يتمسكوا بحقهم في القصاص من الشخص ده اللي شهر بيهم و كسر فرحتهم عشان يبقى عبرة لأي حد وأي محامين مستشاري القانوني موجود و من غير ما اكلفكم حاجة خالص".

وأضاف ؛" دي أختي يالا وأنا اللي هقفلها في فرحها ووريني رجولتك انت واللي معاك".


احتفلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعيد زواجها من الفنان الكبير مصطفى فهمي ، بنشر مجموعة من الصور الرومانسية لهما بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت فاتن موسي :"ذكرى زواجنا هى مجرد احتفال مؤقت، لكن زواجنا هو ذكرى خالدة"، مضيفة: "كل عيد زواج وانت غرامى، كل عام ونحنا سوى".


نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يطمئن جمهورة عليه بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقال حسن شاكوش فيديو الفيديو " اخواتى وحبايبى وجمهورنا اللى احنا بنحبوا وبيحبنا ... انا الحمدالله النتيجة طلعت سلبية علشان أنا الفترة اللى فاتت كونت تعبان شوية وجالى دور كورونا خفيف.

وتابع ساكوش : الحمدالله مش شديد والحمدالله النتيجة طلعت سلبية واحب اطمن كل جمهورى وكل اخوتنا وحبايبنا الحمدالله احنا بقينا زى الفل ومفيناش اى حاجة ".


تحيي النجمة العالمية ماريا كاري مع المغنية الامريكية اريانا غراندي حفل الكريسماس والذي سيهرض لايف عبر apple tv.

لأول مرة تحدثت النجمة العالمية ماريا كاري عن ذكريات طفولتها التي تحمل معاني كثيرة من القسوة والحرمان، حيث تعرضت للتعنيف وعاشت مع أسرتها حياة مأسوية ، في مذكرات تحمل اسم The .Meaning Of Mariah Carey

واعترفت ماريا كاري انها تعرضت لعنف المنزلي في مرحلة الطفولة قائلة: "عندما كانت طفلة تطورت لديّ الغرائز والحواس لكي أشعر متى سأتعرض للعنف". 

روجت الفنانة اللبنانية نور لمسلسلها الجديد جمال الحريم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشرت نور صورة البوستر الدعائي للمسلسل وعلقت قائلة "مسلسل جمال الحريم قريبا". 

وطرحت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني الملصق الدعائي للمسلسل الجديد "جمال الحريم" المقرر عرضه قريبا.

وظهر في الملصق الدعائي الجديد بطلة المسلسل نور وهي تنظر بفزع وخلفها يدان تحاولان الإمساك بها.
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