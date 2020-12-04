ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة توجه فريقا عسكريا لإستونيا لمكافحة القرصنة الإلكترونية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
فرقا عسكرية أمريكية
فرقا عسكرية أمريكية
Advertisements
أ ش أ
كشفت مصادر أمريكية عن أن واشنطن أرسلت فريقا من العسكريين المتخصصين في مجال مكافحة القرصنة الإلكترونية إلى إستونيا لمساعدة تلك الدولة الواقعة على بحر البلطيق في مواجهة تلك الجرائم.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تستهدف من هذه الخطوة تكوين رؤية من الداخل على التكتيكات الروسية التي قد تستخدم ضد الولايات المتحدة وانتخاباتها.

وأوضح المسئولون أن الولايات المتحدة، من خلال قيادتها العسكرية، نفذت عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في إستونيا بدأت منذ أواخر سبتمبر الماضي واستمرت حتى أوائل نوفمبر الماضي تزامنا مع مساع أمريكية لحماية أنظمتها الانتخابية من تدخلات خارجية إلى جانب حماية الأبحاث الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من اختراقات القراصنة في دول من بينها روسيا والصين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد حذرت من وجود استراتيجية عدائية ضد الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة خصوصا بعد ما تردد عن مساع روسية للتدخل عبر الاختراقات وحملات غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الإعداد لانتخابات 2016 وأن المسئولين كانوا على أهبة الاستعداد لحملات تدخل مماثلة في انتخابات 2020 والتي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي لكنه لم يتم رصد مشكلات كبيرة في تلك الانتخابات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل توجه تحذيرات لخبرائها النوويين

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

بعد إثارة الجدل.. صورة جديدة لـ بسنت نور الدين في القاهرة السينمائي

بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور