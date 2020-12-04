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أرجوكم البسوا الكمامة.. داليا أشرف توجه رسائل للمواطنين بخصوص كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:43 ص
داليا أشرف
داليا أشرف
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البهي عمرو
قالت الإعلامية داليا أشرف، إن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا ملحوظ افي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، موضحة " ارجوكم البسوا الكمامة ونغسل الأيد ونستخدم المطهرات". 

وأضافت، خلال تقديمها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" أن الجميع مطالب فى هذه الفترة بالالتزام لعدم عودة الأعداد لـ ارقام كبيرة تصل لـ أكثر من 1000 مصاب.

وأشارت إلى أن هناك تخوف من الموجة الثانية، ولذلك الكمامة و التباعد و الكحول و غسيل اليد، أمر لا غنى عنه فى هذه الفترة.

ولفتت إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير لـ توعية المواطنين و العمل على توفير لقاحات، مؤكدة " هناك مجموعة تعمل على توفير لقاحات و الفترة المقبلة ستكون موجودة فى مصر، ولكن قبل التوصل للقاح على الجميع الالتزام". 

وقد أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن كيفية دعن مصابين فيروس كورونا خلال فترة العزل المنزلي.


وأوضحت الوزارة طرق الدعم كالتالي:-

توفير البيئة المناسبة لهم لممارسة هواياتهم المفضلة كالرسم أو الموسيقى أو القراءة.

تقليل مشاعرهم السلبية.

تواصل معهم بالتليفون أو بمكالمات الفيديو، كي لا يشعروا أنهم يواجهون المرض بمفردهم.

متابعة الأخبار من مصادر موثوق بها لقليل مشاعر القلق والتوتر عندهم.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج  133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  28 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 116724 حالات من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و 6694 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ


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