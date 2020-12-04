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تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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محمود محسن
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بالإطالة العلوية والتي تساعد على 
تنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات وزيادة الحركة.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج، "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن هذه التمارين يجب ان تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها. 
وأكد أن الانحرافات القومية تخص كل جسم على حدة، ومختلفة من جسم إلى آخر، ومن المهم أن تكون العضلات متوازنة، منوهًا إلى أن الانحرافات القوامية تحدث عند وجود عضلة صغرى والمقابلة لها كبيرة مثلًا.

وقال: "إننا سنحاول الانتظام على بعض التمارين الخاصة بـ الانحرافات القوامية فى منطقة الظهر للتخلص منها".

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدّمه

ونستعرض فوائد ممارسة التمارين الرياضية على النحو التالي:
1- ممارسة الرياضة تعمل على تحسين وتعديل المزاج والتخلص من الاكتئاب والقلق والتوتر.

2- التمارين الرياضية تعمل على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

3- تعزز صحة العضلات والمفاصل وتحميهما من هشاشة العظام، كما تحافظ على نمو الطفل بطريقة صحية.

4- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يحمى من الإصابة بمرض السمنة وبالتالى الحد من مرض السكر وخصوصا بين الشباب والأطفال.

5- الوقاية من الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تساعد على الحفاظ على الدماغ وحمايتها من السكتة الدماغية.

6- تحسن تدفق الدورة الدموية وتنظم مستوى الكولسترول فى الدم.

7- تعمل على تعزيز مستويات الطاقة وتجديد النشاط والحيوية.


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