مستشار وزارة التضامن: سياسات الدولة أدت إلى تراجع معدلات الفقر

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن تراجع معدلات الفقر إلى 29% ، لأول مرة منذ 30 عام، بشرة خير، ودليل على أن الدولة بدأت تنتهج سياسات جديدة ، غير التي كانت متبعة ، منذ فترة الخمسينيات ، موضحا أنه على الرغم من التزايد السكاني الكبير خلال الفترة الأخيرة إلا أن الدولة نجحت في إنقاص معدل النمو في الفقر.





وأضاف صلاح هاشم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن معدلات النمو في الفقر ، كانت تقاس كل 5 سنوات، ولكن الدولة حرصت على مراقبة النسب ، كل عامين ، من عام 2018 ، لافتا إلى أن معدل الفقر خلال سنتين فقط ، تناقص بنسبة 3.4% ، على الرغم من الزيادة السكانية ، وهذا يعود لاختلاف سياسات الدولة .





وأوضح مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية أن الدولة بدأت تتبنى فكرة "الفقر متعدد الأبعاد" ، والذي لا يعالج الفقر المالي فقط ، بل يهتم بـ فقر الخدمات ، مثل فقر الخدمات الصحية ، وهو الملف الذي اهتمت به الدولة ، خلال الفترة الماضية ، من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ولفت "هاشم" إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يهتم بتوجيه الخدمات ، للفئات الأولى بالرعاية، وأنه لأول مرة تنشئ وزارة التضامن قاعدة بيانات خاصة بالفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن عدد القرى الفقيرة بالدولة 1000 قرية.





وساعدت 10 عوامل اقتصادية في تعزيز مساعي الحكومة نحو التنمية وتحسين معيشة المواطن يستعرضها صدى البلد:





إقامة المشروعات القومية وتعزيز فرص العمل

1- إقامة مدن جديدة وتحريك قطاع المقاولات المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري

2- إقامة بعض الصناعات في قطاعات الأثاث والبتروكيماويات ومواد البناء

3- مشروعات زراعية ساهمت في توفير فرص عمل منها: مشروع 1.5 مليون فدان





سياسات اقتصادية إصلاحية

4- كبح جماح التضخم والسيطرة على الغلاء في ظل الأزمة الاقتصادية

5- زيادة الأجور من خلال العلاوات والمنح الدورية للقطاعين العام والخاص





توسيع الحكومة في مظلة الحماية الاجتماعية:

6- استهداف الفئات الأكثر احتياجا من خلال برنامج تكافل وكرامة

7- استخراج بطاقات تموينية للفئات الأكثر احتياجا لضمان توفير السلع الأساسية

8- منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا

9- انطلاق سيارات التموين والخدمة الوطنية وأمان لطرح السلع بأسعار مخفضة

10- حملة مليون صحة التي تكفلت بمصروفات علاج المصريين



