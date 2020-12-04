ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار وزارة التضامن: سياسات الدولة أدت إلى تراجع معدلات الفقر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن تراجع معدلات الفقر إلى 29% ، لأول مرة منذ 30 عام، بشرة خير، ودليل على أن الدولة بدأت تنتهج سياسات جديدة ، غير التي كانت متبعة ، منذ فترة الخمسينيات ، موضحا أنه على الرغم من التزايد السكاني الكبير خلال الفترة الأخيرة إلا أن الدولة نجحت في إنقاص معدل النمو في الفقر.

وأضاف صلاح هاشم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن معدلات النمو في الفقر ، كانت تقاس كل 5 سنوات، ولكن الدولة حرصت على مراقبة النسب ، كل عامين ، من عام 2018 ، لافتا إلى أن معدل الفقر خلال سنتين فقط ، تناقص بنسبة 3.4% ، على الرغم من الزيادة السكانية ، وهذا يعود لاختلاف سياسات الدولة .

وأوضح مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية أن الدولة بدأت تتبنى فكرة "الفقر متعدد الأبعاد" ، والذي لا يعالج الفقر المالي فقط ، بل يهتم بـ فقر الخدمات ، مثل فقر الخدمات الصحية ، وهو الملف الذي اهتمت به الدولة ، خلال الفترة الماضية ، من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت "هاشم" إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يهتم بتوجيه الخدمات ، للفئات الأولى بالرعاية، وأنه لأول مرة تنشئ وزارة التضامن قاعدة بيانات خاصة بالفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن عدد القرى الفقيرة بالدولة 1000 قرية.

وساعدت 10 عوامل اقتصادية في تعزيز مساعي الحكومة نحو التنمية وتحسين معيشة المواطن يستعرضها صدى البلد:

إقامة المشروعات القومية وتعزيز فرص العمل
1- إقامة مدن جديدة وتحريك قطاع المقاولات المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري
2- إقامة بعض الصناعات في قطاعات الأثاث والبتروكيماويات ومواد البناء
3- مشروعات زراعية ساهمت في توفير فرص عمل منها: مشروع 1.5 مليون فدان

سياسات اقتصادية إصلاحية 
4- كبح جماح التضخم والسيطرة على الغلاء في ظل الأزمة الاقتصادية
5- زيادة الأجور من خلال العلاوات والمنح الدورية للقطاعين العام والخاص

توسيع الحكومة في مظلة الحماية الاجتماعية:
6- استهداف الفئات الأكثر احتياجا من خلال برنامج تكافل وكرامة
7- استخراج بطاقات تموينية للفئات الأكثر احتياجا لضمان توفير السلع الأساسية
8- منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا
9- انطلاق سيارات التموين والخدمة الوطنية وأمان لطرح السلع بأسعار مخفضة
10- حملة مليون صحة التي تكفلت بمصروفات علاج المصريين

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استحداث وحدات اجتماعية داخل الجامعات المصرية

التضامن في أسبوع.. القباج تعلن تحمل المصاريف الجامعية لطلاب تكافل الحاصلين على 90 % فأكثر بالثانوية العامة.. تعيين نهلة النمر سفيرة للمراقبة المجتمعية.. وحل مشكلة متأخرات التأمينات في 3 شركات قابضة

"القباج" و"الخشت" يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة القاهرة.. صور

اقتصادية البرلمان: جامعة القاهرة قادرة على تحويل وحدة التضامن الاجتماعى لمشروعات استثمارية للطلاب

التضامن في أسبوع| تدريب 100 ألف طالب بـ 8 جامعات.. وتدريب 17 ألف مكلفة بالخدمة العامة بـ 25 محافظة.. فيديو

صندوق رئاسي.. التضامن: الحكومة تولي اهتماما كبيرا لملف العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

اكتشاف دواء جديد يكافح الشيخوخة

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

كفوا عن لعبة القط والفأر.. الاتحاد الأوروبي يوجه الإنذار الأخير لتركيا قبل فرض العقوبات

خبير اقتصادي يشرح طريقة حساب معدل الفقر في مصر بعد انخفاضها

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

فيديوجراف.. تفاصيل اعتزال الممثلة مي فخري وسبب ارتدائها الحجاب

Advertisements

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل توجه تحذيرات لخبرائها النوويين

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

بعد إثارة الجدل.. صورة جديدة لـ بسنت نور الدين في القاهرة السينمائي

بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور