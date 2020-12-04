تعليق الدراسة وحظر التجمعات.. موريتانيا تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل حالتي وفاة، و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 5 حالات شفاء.

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: النعمة: 1، تمبدغة: 2، العيون: 7، لكصر: 18، السبخة: 2، وفرغ زينة: 57، دار النعيم: 7، تيارت: 12، توجنين: 6، عرفات: 21، الميناء: 5، الرياض: 4.

وكشفت وزارة الصحة الموريتانية عن إجراء 1129 فحصا خلال 24 ساعة الأخيرة، من بينها 19 فحصا للمتابعة، و1110 فحص تشخيص.

وبهذه الحصيلة، يترفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 9005 حالات، منها 7785 حالة شفاء، و181 وفاة.

واتخذت الحكومة الموريتانية عدة إجراءات احترازية خلال الأيام الماضية من بينها تعليق الدراسة في المدارس لمدة عشرة أيام ابتداء اليوم الجمعة، وتقليص عدد العمال في الدوائر الحكومية، وحظر التجمعات غير الضرورية.

وكان وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد وجه المديرين الجهويين للصحة في الولايات بتفعيل الفرق المحلية، وزيادة عدد الفحوصات اليومية، وفقا لبروتوكول فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المعتمد حاليا.

وشدد وزير الصحة الموريتاني على ضرورة حماية الأشخاص طواقم ومواطنين، مبينا أن حمايتهم مسؤولية أخلاقية في المقام الأول، وأن وسائل الحماية موجودة، ويتوجب استخدامها لهذا الغرض.

وأكد ولد حامد أن السبب الرئيسي في انتشار كورونا المستجد يتعلق بمسلكيات بعينها، لن تتغير إلا عبر التحسيس والتواصل الفعال مع المواطنين.

وكان مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان قال إن اللقاحات لن تكون كافية لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رايان قوله خلال حدث على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن تكون لدينا لقاحات كافية لمنع زيادة الحالات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر"، داعيا الناس إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس.

وكانت المنظمة توقعت أن تبدأ توريدات اللقاحات في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، لكن الفئات الأكثر ضعفا قد تتمكن من الوصول إليها قبل هذا الموعد.

وذكرت أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا مرشحا يجري اختبارها على البشر، ومنها نحو عشرة لقاحات تمر باختبارات المرحلة الثالثة.

