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السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي ترامب.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد..فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:13 ص
الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع ترامب
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محمود محسن
استعرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم الجمعة،  وجاءت على النحو التالى.

صدى البلد 
السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي ترامب

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول تبادل الرؤي والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وفِي هذا الإطار، أكد الرئيس ترامب على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 

من جانبه، عبر الرئيس خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنيًا كل خير ورخاء للولايات المتحدة الامريكية وشعبها الصديق.

كما أكد الرئيس استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين وذلك في اطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

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