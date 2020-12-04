أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

ينشر "صدى البلد" أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم، الجمعة 4 ديسمبر 2020، والتي تشهد استقرارا لجميع الأنواع.









وسجل سعر أسماك البورى "1" من 40 – 46 جنيها للكيلو، والبورى "2" 32 – 38 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسمك موسى 65 – 85 جنيها للكيلو.







