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أخبار العالم

بعد تهديدات إيرانية.. إسرائيل تحذر استهداف مواطنيها في الإمارات والبحرين

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
إسرائيل تحذر مواطنيها
إسرائيل تحذر مواطنيها في الإمارات والبحرين
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سمر صالح
أصدرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي بيانا، حذرت فيه الإسرائيليين من أن إيران قد تستهدفهم في دول مختلفة منها الإمارات والبحرين.

وجاء في البيان أنه "في ظل التهديدات التي توجهها مؤخرا جهات إيرانية ونظرا لضلوع جهات إيرانية سابقا في عمليات إرهابية في دول مختلفة، هناك خشية من محاولة إيران التصرف بهذا الأسلوب ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف أن "الساحات المحتملة لمثل هذه الأعمال هي الدول المجاورة لإيران كجورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين وإقليم كردستان العراق وكذلك الشرق الأوسط والقارة الإفريقية".

وتابع أن "هناك احتمالا لاستهداف مصالح معروفة بارتباطها بإسرائيل أو بجاليات يهودية وكنس ومطاعم تبيع الطعام الكوشير ومتاحف يهودية".
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