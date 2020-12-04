زياد الفيومي حارس مرمى ميلان: أنا أهلاوي.. وأرحب باللعب في الدوري المصري





وقال زياد الفيومي صاحب الـ 16 عاما في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": انضممت إلى أكاديمية ميلان هذا العام، بعد اجتياز الاختبارات".





وتابع الفيومي:" أنا من أبوين مصريين وأعيش في إيطاليا منذ 2005 تقريبا، وأحرص على زيارة مصر، كل فترة".





وواصل:" ليس لدي أي مشكلة في اللعب في الدوري المصري، حال تلقيت عرضا مناسبا".





وأشار:" لا أعرف الكثير عن الكرة المصرية، لكني مشجعا للنادي الأهلي وأحب محمد مجدي أفشة ومحمد الشناوي".





وتابع:" محمد الشناوي وعصام الحضري هما مثلي الأعلى محليا، ودونا روما " حارس ميلان" عالميا".





واختتم:" أتمنى الانضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة الماضية، قراري محسوم باللعب لمنتخب بلادي، ولم أفكر في تمثيل إيطاليا".





في سياق آخر حقق فريق ميلان الإيطالي الفوز على منافسه سيلتك الاسكتلندي بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التى اقيمت على ملعب سان سيرو، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الأوروبي .





تقدم الفريق الاسكتلندي بهدفين عن طريق توم روجيك في الدقيقة 7 من عمر اللقاء وأودسون إدوارد في الدقيقة 14 من المباراة .





وقلب ميلان الطاولة بأربعة أهداف عن طريق هاكن كالهانغولو في الدقيقة 24 وصامويل كاستييخو في الدقيقة 26 وينس بيتر هاوجي في الدقيقة 50 وإبراهيم دياز في الدقيقة 82 .





وبدأ فريق ميلان، المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: دوناروما





الدفاع: كالابريا – كايير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز





الوسط: تونالي – كيسي – هاكان – إبراهيم دياز – ساليماركس





الهجوم: انتي ريبيتش





وغاب عن ميلان نجمه السويدي إبراهيموفيتش في مباراة اليوم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة نابولي بالدوري الإيطالي.





بهذه النتيجة يحتل فريق ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق ليل الفرنسي الصدارة برصيد 10 نقاط وجاء فريق سبارتا براج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل المجموعة سيلتك برصيد نقطة وحيدة





وفقد ميلان 4 نقاط في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث خسر أمام ليل في الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة، وتعادل أمامه 1 - 1، في الجولة الماضية.

رحب الحارس المصري زياد الفيومي ناشئ نادي إيه سي ميلان الإيطالي، باللعب في الدوري المصري، حال تلقيه عرضا مناسبا، خلال الفترة المقبلة".