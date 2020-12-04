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فن

قلبك ما كنت عايشة.. إسراء عبد الفتاح تحتفل بعيد ميلاد طفلتها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
اسراء عبد الفتاح
اسراء عبد الفتاح
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجت حمدي المرغني بعيد ميلاد نجلتها الصغرى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشرت إسراء عبد الفتاح مجموعة من الصور لها مع طفلتها من داخل حمام السباحة وعلقت قائلة "كل سنة و انتي قلبي و روحي و حياتي كل سنة و انتي كل حاجة في الدنيا، انا قبلك والله ما كنت عايشة، انتي جيتي خليتيني اعرف نوع حب جديد كبير اكبر من اي حاجة في الدنيا خليتيني احس ان حتي الحب قبلك مكانش حب، خليتيني احس بأحاسيس كتيير اووي". 

وتابعت "مكنتش متخيلة انها موجودة اصلا، خليتي لحياتي معني خليتيني ادعي لنفسي ان ربنا يطول في عمري و ادعي ان ميحصليش اي حاجة وحشة بس عشانك، اوعدك اني هعمل كل اللي اقدر عليه عشان ابقي الأم اللي بتحلمي بيها. ربنا يحفظك يا حبيبتي و يجعلك من الصالحات و ماشوفتش فيكي اي حاجة وحشة يارب كل سنة و انتي طيبة و جمبي و في حضني".


وكان آخر أعمال حمدي المرغني الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا. 



وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين


وشارك  المرغني في عروض مسرح مصر بقبادة الفنان اشرف عبد الباقي وعدد من اصدقاءة النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور،  ويزو، مصطفى خاطر". 



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