ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أيسر أحمد: تنفيذ 85% من القطار الكهربائي شريان الوصول للعاصمة الإدارية..فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
المهندس أيسر أحمد
المهندس أيسر أحمد ، مدير مشروع القطار الكهربائي
Advertisements
نورهان رأفت
قال المهندس أيسر أحمد ، مدير مشروع القطار الكهربائي إنه أهم وأكبر المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا ، في مصر ، وهو الشريان الأول ، للوصول للعاصمة الإدارية ، كوسيلة نقل جماعي .

وأوضح المهندس أيسر أحمد ، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" ، والمضاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن القطار الكهربائي ، يمر بـ 12 محطة ، بدءا من عدلي منصور ، وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن المشروع يتم على أكبر قدر من الإنجاز ، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ، والوقائية ، من فيروس كورونا ،  لافتا إلى أنه تم تحقيق إنجاز المشروع بنسبة 85% .

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير،  أن مصر تسعى لإنشاء شركة لتصنيع الوحدات المتحركة لوسائل النقل، لأول مرة، وهي الشركة الوطنية لصناعة وسائل الجر بالسكة الحديد.


وأوضح أن مع تأسيس الشركة الوطنية المصرية لتصنيع الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي بنسبة من المكون المحلي، سيتم الاستغناء عن عروض الشركات الأجنبية.


وأشار الوزير إلى أنه جار تنفيذ القطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان بطول 90 كم ومخطط بدء تشغيله تجريبيا فى أغسطس المقبل على أن يتم تشغيله للجمهور فى أكتوبر.


وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، فقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبعض مستثمري القطاع الخاص لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC للقيام بصناعة الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها الوزارة مع ضمان نسبة للمكون المحلي.


وأضاف الوزير، أنه في نفس الإطار، فقد تم التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت (FDR-CIR) والصديقة للبيئة، والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في  تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.


وأوضح أنه يوجد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها وزارة النقل، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء – التشغيل – نقل المشروع لملكية الدولة (BOT)، وهي (إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور – قنا – سفاجا - الغردقة) و(إنشاء خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان المقرر إنشاؤه) و(إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق... المعادي – الخصوص) و(إنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكى ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان) و(إنشاء خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلًا لمدينة طابا)، و(إنشاء خط سكة حديد مرسي مطروح – ميناء جرجوب)، و(إنشاء خط مرسى مطروح – سيوه ومد خط مطروح – السلوم إلى مدينة بني غازي بليبيا)، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية مرورًا بدمياط والمنصورة الجديدة، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لتنفيذه بنظام BOT أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA.


وأكد أنه في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي، فقد تم تحديد عدد من المشروعات التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها وهي "إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة"، وأما مشروعات الموانئ البرية والجافة التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها فهي إنشاء 7 موانئ جافة بمدن "السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير النقل: قطار سريع مكهرب من العين السخنة إلى العلمين الجديدة في نوفمبر 2022.. فيديو

وزير النقل يكشف تفاصيل تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية لأول مرة في مصر

معرض دولي لتكنولوجيا النقل في مصر.. الوزير يكشف تفاصيل تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية.. وتشغيل القطار الكهربائى تجريبيا أغسطس المقبل

النقل.. مشروع لمد خط سكة حديد من مصر إلى ليبيا والسودان

أمام 40 شركة وبنك عالمي.. الوزير يستعرض المشروعات المطروحة للاستثمار في قطاع النقل

مئات المشروعات.. وزير النقل يستعرض إنجازات الوزارة خلال افتتاح معرض تكنولوجيا النقل

ترشيحاتنا

إعلامي تونسي: مرض والدة عصام الحضري يؤجل انضمامه لـ النجم الساحلي

كان عايز يبقى تريند.. جيران صاحب فيديو سماح بنت الحاج شهاب يكشفون تفاصيل القصة

بعد تهديد نهضة بركان بالانسحاب.. تعرف على مصير مباراة السوبر الأفريقي

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. ماذا يخبئ علم الأبراج لك

"يجب محاسبته" .. غضب من جماهير النصر من حمدالله بعد خسارة أبها

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

Advertisements

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل توجه تحذيرات لخبرائها النوويين

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

بعد إثارة الجدل.. صورة جديدة لـ بسنت نور الدين في القاهرة السينمائي

بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور