أيسر أحمد: تنفيذ 85% من القطار الكهربائي شريان الوصول للعاصمة الإدارية..فيديو

قال المهندس أيسر أحمد ، مدير مشروع القطار الكهربائي إنه أهم وأكبر المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا ، في مصر ، وهو الشريان الأول ، للوصول للعاصمة الإدارية ، كوسيلة نقل جماعي .





وأوضح المهندس أيسر أحمد ، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" ، والمضاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن القطار الكهربائي ، يمر بـ 12 محطة ، بدءا من عدلي منصور ، وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.





وأكد أن المشروع يتم على أكبر قدر من الإنجاز ، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ، والوقائية ، من فيروس كورونا ، لافتا إلى أنه تم تحقيق إنجاز المشروع بنسبة 85% .





أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن مصر تسعى لإنشاء شركة لتصنيع الوحدات المتحركة لوسائل النقل، لأول مرة، وهي الشركة الوطنية لصناعة وسائل الجر بالسكة الحديد.









وأوضح أن مع تأسيس الشركة الوطنية المصرية لتصنيع الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي بنسبة من المكون المحلي، سيتم الاستغناء عن عروض الشركات الأجنبية.









وأشار الوزير إلى أنه جار تنفيذ القطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان بطول 90 كم ومخطط بدء تشغيله تجريبيا فى أغسطس المقبل على أن يتم تشغيله للجمهور فى أكتوبر.









وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، فقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبعض مستثمري القطاع الخاص لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC للقيام بصناعة الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها الوزارة مع ضمان نسبة للمكون المحلي.









وأضاف الوزير، أنه في نفس الإطار، فقد تم التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت (FDR-CIR) والصديقة للبيئة، والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.









وأوضح أنه يوجد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها وزارة النقل، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء – التشغيل – نقل المشروع لملكية الدولة (BOT)، وهي (إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور – قنا – سفاجا - الغردقة) و(إنشاء خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان المقرر إنشاؤه) و(إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق... المعادي – الخصوص) و(إنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكى ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان) و(إنشاء خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلًا لمدينة طابا)، و(إنشاء خط سكة حديد مرسي مطروح – ميناء جرجوب)، و(إنشاء خط مرسى مطروح – سيوه ومد خط مطروح – السلوم إلى مدينة بني غازي بليبيا)، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية مرورًا بدمياط والمنصورة الجديدة، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لتنفيذه بنظام BOT أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA.









وأكد أنه في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي، فقد تم تحديد عدد من المشروعات التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها وهي "إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة"، وأما مشروعات الموانئ البرية والجافة التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها فهي إنشاء 7 موانئ جافة بمدن "السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات".



