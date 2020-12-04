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أخبار العالم

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل توجه تحذيرات لخبرائها النوويين

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
إسرائيل تحذر خبرائها
إسرائيل تحذر خبرائها النوويين بعد اغتيال فخري زادة
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سمر صالح
أفادت قناة "كان" العبرية اليوم الجمعة بأن إسرائيل وجهت طلبًا لخبرائها النوويين، وذلك بعد أيام قليلة من اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة.

ووفقًا لـ"كان" أنه بعد اغتيال العالم النووي الإيراني، طُلب من الخبراء النوويين وكبار المسؤولين الذين خدموا سابقًا في مفاعل "ديمونا" توخي مزيد من الحذر في سلوكهم اليومي وطرق سيرهم.

كما طلب منهم تجنب الطرود المشبوهة، والأحداث غير المعتادة خشية رد إيراني، على مقتل زادة.

وكانت إسرائيل، حذرت من استهداف رعاياها ومصالحها، في الدول القريبة من إيران.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: أنه "في ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة، تحذر هيئة مكافحة الإرهاب، من قيام إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران.

وأضاف، أن الدول مثل: "جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين وكردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال اليوم الخميس: إنه "واضح بالنسبة لنا بشكل تام من يقف خلف اغتيال العالم محسن فخري زادة، والطريقة التي تم استخدامها"، مضيفًا: "سننتقم في الوقت المناسب لاغتيال فخري زادة".

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي، أجروا في الأيام الأخيرة، محادثات تنسيقية مع نظرائهم في القيادة المركزية للجيش الأمريكي، من أجل توثيق التعاون بين الجيشين، على خلفية "احتمال انتقام إيراني".

وأضافت الصحيفة: بأنه "نُسّقت نشاطات مشتركة؛ للرصد والتعرف على إطلاق القذائف والصواريخ، باتجاه إسرائيل ونحو الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط.

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