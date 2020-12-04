إعلامي تونسي: مرض والدة عصام الحضري يؤجل انضمامه لـ النجم الساحلي





وأعلن النجم الساحلي خلال الأيام القليلة الماضية، عن تشكيل الجهاز الفني للفريق، باستثتاء عصام الحضري، وهو ما أثار الجدل.





وقال محمد هيدي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": النجم الساحلي أنهى اتفاقه مع عصام الحضري على تدريب حراس مرمى الفريق، والأمر محسوم".





وتابع هيدي:" كان من المقرر سفر الحضري إلى تونس خلال الأيام الماضية لتوقيع العقود، لكن مرض والدته، تسبب في تأجيل سفره".





وواصل:" النجم الساحلي لن يعلن رسميا عن التعاقد مع عصام الحضري، إلا بعد وصوله إلى تونس وتوقيع العقود".





كان عصام الحضري أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا، في شهر نوفمبر الماضي، حيث كتب حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر :" "أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا ارتدى فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ.

وتابع عصام الحضري: "لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء.

وأضاف: " دوام الحال من المحال.. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن انضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الاحترام الكامل لكل الأندية، فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا.

كشف الإعلامي التونسي محمد هيدي، سبب تأخر إعلان النجم الساحلي عن التعاقد مع عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، كمدرب لـ حراس مرمى الفريق.