جامعة حلوان في أسبوع.. إطلاق مسابقة الموظف المثالي.. وتبحث مع ممثلى التضامن ملف استكمال تطوير المناطق الأكثر احتياجًا

آداب حلوان تنظم ندوة علمية حول "كوفيد 19 والتعليم عن بعد"

جامعة حلوان تبحث مع ممثلى وزارة التضامن استكمال تطوير المناطق الأكثر احتياجًا

جامعة حلوان تطلق مسابقة الموظف المثالى بالكليات والإدارات





شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان









نظم قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة حلوان، ندوة بعنوان (كوفيد 19 والتعليم عن بعد)، بمشاركة وحضور المستشار الثقافى الإسبانى، كانديدو كريس استرادا، ومشاركة أعضاء القسم والهيئة المعاونة وحضور كبير من طلاب القسم، وتحت إشراف الدكتورة سلوى محمود، رئيس قسم اللغة الإسبانية ، تناولت محاور الندوة الحديث عن مخاطر الإصابة بالكورونا وأعراض المرض ووسائل الوقاية وكيف يمكننا تجنب المرض من خلال الابقاء على مسافة آمنة مع المحيطين، وغسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدم مطهرًا يدويًا يحتوى على الكحول ووضع الكمامة وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، والتخلص من المنديل بعد استخدامه، وتجنَّب لمس العينين والأنف والفم، وتنظيف وتطهير الأسطح ، تناولت الندوة أيضا الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تترتب على عملية الغلق التام بسبب جائحة كورونا.

وناقشت الندوة موضوع التعليم عن بعد في ظل الجائحة ( مزايا وعيوب)،وكيف استطاعت الجامعات استخدام كافة الموارد السمعية والبصرية وكافة ادواتها تحول التعليم عن بعد ليتحول التعليم" إلى أسلوب "تفاعلي" مصحوب بمؤثرات بصرية وسمعية، تجعل من العملية التعليمية عملية أكثر جذبًا، وتساعد الطلاب على الدخول إلى المحتوى دون التوقف كوسيلة للتغلب على ظروف الجائحة ولتقليل التجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي، وعلى الجانب الآخر تم مناقشة تحديات نظام التعليم عن بعد و المشكلات التى يمكن أن يواجهها الطلاب من خلال تطبيق هذا النوع من التعليم وأساليب التغلب عليها. وقدم المستشار الثقافي الأسباني عددًا من مقترحات التعليم عن بعد، ولفت النظر الي عدد من المكتبات الرقمية التي يمكن للطلاب الاستعانة بها، كما نصح بدخول الطلاب علي برامج تعليم اللغة الاسبانية المجانية في شبكة الإنترنت ، كما نصحهم بمتابعة برامج الاذاعة والتلفزيون الأسبانية من خلال الانترنت، كما أوصى الطلاب بمتابعة اخبار القسم الثقافي للسفارة الاسبانية عبر الفيس بوك للتفاعل بين طلاب الجامعة وأنشطة السفارة الاسبانية الثقافية. كما نصح الطلاب بالتعاون والتشاور مع أساتذة قسم اللغة الاسبانية والتعاون فيما بينهم، لأنه يرى أن القرن الحادي والعشرين هو قرن التعاون بين الشباب.. وهو قرن التعامل الرقمى والالكتروني.





و أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنظيم إدارة المشروعات البيئية، بالتعاون مع إدارات القطاع عن إطلاق "مسابقة الموظف المثالي" لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام 2020.

و تتضمن شروط ومعايير التقدم للمسابقة أن يكون المرشح حاصل على دورات تدريبية خلال آخر عامين، وأن يكون حصل على أقل من رصيد الإجازات خلال العام، على أن يكون آخر تقريرين سنوى بدرجة إمتياز، والا يكون قد وقع عليه أية جزاءات، على أن يكون المرشح تقديم بنموذج تطوير مقترح للإدارة التي يعمل بها وسيتم مناقشته من خلال لجنة التحكيم، وأن يكون قد ساهم في أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة ، ويتم إختيار الموظف المثالي في ضوء المعايير السابقة من خلال لجنة تحكيم مشكلة لهذا الغرض، ويتم ترشيح عدد من الموظفين بكل كليه أو إدارة وفقًا لعدد الموظفين بها وسيتم منح الفائزين مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع تذكاري على أن يوضع أسماء المكرمين في كتيب خاص بإسم المسابقة يوزع عليهم.



