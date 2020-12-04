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أخبار العالم

بايدن يعلن خطته لمكافحة كورونا خلال الـ100 يوم الأولى من رئاسته

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيطلب من الأمريكيين لبس الكمامة خلال الـ 100 يوم الأولى من تسلمه لمهامه في البيت الأبيض، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف بايدن في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة: "ذلك ليس للأبد، فقط لـ100) يوم وأعتقد أننا سنرى خفضا هائلا في انتشار الفيروس الذي تسبب، في مقتل أكثر من 282 ألف شخص في أمريكا".

وأشار إلى أنه سيصدر أمرا بلبس الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل، موضحا أن سيقوم بذلك في يوم تنصيبه (20 يناير المقبل).

وأكد بايدن، أنه طلب من مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، الطبيب آنتوني فاوتشي، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كورونا (كوفيد-19).
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