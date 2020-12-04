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محافظات

تجدد نشاط منطقة الأدخنه البركانية بقرية الهنداو بالوادي الجديد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
تجديد نشاط منطقة
تجديد نشاط منطقة الأدخنة
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منصور ابوالعلمين
شاهد أهالي قرية الهنداو التابعه لمركز الداخلة  بـ الوادي الجديد ، تجدد خروج ألسنة النيران واللهب من منطقة الأرض التي ظهرت بها أدخنة  بركانية  قبل ذلك مع ظهور جمرات مشتعلة على سطح الأرض بلون أزرق في الفترة المسائية وتتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر الدموي، وهي الظاهرة التي جرى رصدها في منطقة طريق " الهنداو" – مدينة موط بمركز الداخلة، على بعد 1.5 كم من مدينة موط، وعلى بعد 2.5 كم من قرية الهنداو.

واستقبلت المنطقة بعثة من مركز البحوث الفلكية والجيوفيزيقية استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتختتم اليوم الجمعة، لجمع عينات من المنطقة وتحليلها وإجراء الأبحاث والدراسات عنها، برئاسة الدكتور محمد عبد الظاهر محمد، أستاذ مساعد جيوفيزياء بمركز البحوث الفلكية بالقاهرة.
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وأكد الدكتور محمد عبد الظاهر محمد، أستاذ مساعد جيوفيزياء بمركز البحوث الفلكية، خلال زيارته للوادي الجديد، أن ما يحدث في المنطقة هو تفاعل كيميائي بين عناصر في التربة جرى جمع عينات من المنطقة لتحليلها في معامل متخصصة في القاهرة بحيث يجري التحليل بشكل كيميائي وإشعاعي للكشف عن عناصر مشعة موجودة، وجرى إستخدام أجهزة الكشف الجيوفيزيقية بالتقنية المغناطيسية مع فحص ودراسة طبيعة الصخور في المنطقة.

وأضاف محمد، أن الفحص المبدئي يؤكد وجود طفلة زينية مع طفلة متحولة بقايا حفرية نباتية مختلطة في تركيب الطفلة، مع وجود طبقات من الطفلة الرملية، المنتشرة في المنطقة، وسيجري الانتهاء من التقرير عقب انتهاء معامل التحليل من تحليل العناصر المتواجدة في صخور المنطقة.

وتابع ، أن المنطقة خالية تمامًا من أي صدوع عميقة تصل لباطن الأرض وتكون فوهة أي بركان ونشاط بركاني أو حتى زلزالي، ولم يجري رصد أي نشاط بركاني أو زلزالي بها على الإطلاق.

فيما قال الدكتور نبيل حنفي، رئيس مدينة الداخلة بالوادي الجديد، أنه جرى بالفعل تشكيل لجنة علمية من أساتذة الجيولوجيا وعدد من الأساتذة بكليات الزراعة والعلوم، لدراسة انبعاثات الأدخنة من باطن الأرض، وتستهدف الدراسة بشكل خاص التعرف على طبيعة الإنبعاثات ومدى تأثيرها على صحة المواطنين بالمنطقة المجاورة وإمكانية استفادة الدولة منها إقتصاديًا حال إرتباط تلك الإنبعاثات بمواد ذات مردود إقتصادي مرتفع.

وأضاف حنفي ، أنه جاري التواصل مع جامعة الوادي الجديد، لمتابعة أعمال البحث الجيولوجي بالمنطقة، للوقوف على أسباب الظاهرة في أقرب وقت ممكن.

وكانت قد شهدت قرية الهنداو بالداخلة في محافظة الوادي الجديد، بداية نوفمبر الماضي، ظهور أدخنة وأبخرة بركانية ودخان كثيف وجمرات على سطح الأرض بلون أزرق، ويتحول اللون ت تدريجيا إلى الأحمر الدموي، وتحدث الظاهرة في منطقة طريق " الهنداو"– موط"، على بعد 1.5 كم من مدينة موط، وعلى بعد 2.5 كم من قرية الهنداو.

تجدد نشاط منطقة الأدخنه البركانية بقرية الهنداو بالوادي الجديد
تجدد نشاط منطقة الأدخنه البركانية بقرية الهنداو بالوادي الجديد
تجدد نشاط منطقة الأدخنه البركانية بقرية الهنداو بالوادي الجديد
تجدد نشاط منطقة الأدخنه البركانية بقرية الهنداو بالوادي الجديد
تجدد نشاط منطقة الأدخنه البركانية بقرية الهنداو بالوادي الجديد
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