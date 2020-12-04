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تكنولوجيا

إقلاع مركبة فضائية صينية من على سطح القمر بعد جمع عينات منه

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
مركبة فضائية صينية
مركبة فضائية صينية
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أ ش أ
أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن مركبة فضائية صينية تحمل أول عينات للبلاد من القمر أقلعت من على سطح القمر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وذكرت الإدارة - في بيان اليوم - أن هذه هي أول مركبة فضائية صينية على الإطلاق تقلع من على جسم خارج الأرض، موضحة أن المسبار "تشانغ آه-5"، الذي يضم مركبة مدارية ومركبة إنزال وعودة، انطلق في 24 نوفمبر الماضي، وهبطت مجموعة مركبة الإنزال على منطقة "محيط العواصف" على الجانب القريب للقمر في أول ديسمبر الجاري.

وأضافت الإدارة أنه بعد جمع العينات، أقلع المسبار من على سطح القمر، ومن المتوقع أن يكمل مناورة غير مأهولة ويلتحم بمجموعة مركبة العودة في المدار القمري، واصفة ذلك بالإنجاز غير المسبوق.

وتعد مهمة "تشانغ آه-5" من أكثر المهام تعقيدا وصعوبة في تاريخ الفضاء الجوي الصيني، وكذلك أول مهمة لجمع عينات من القمر في العالم منذ أكثر من 40 عاما.
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