ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لقاح فايزر يعطي الأمل لبريطانيا بانتهاء كورونا.. من الأحق بالحصول عليه أولا ؟

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
لقاح
لقاح
Advertisements
أماني إبراهيم
أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد من "فايزر"، Pfizer / BioNTech ، مما يمهد الطريق للتطعيم الشامل حول العالم، وذلك بعدما أعلنت منظمة الأدوية في بريطانيا إن القاح يوفر حماية تصل إلى 95% من عدوى كوفيد-19، وأنه آمن للاستخدام.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قالت فايزر إن الجرعات الأولى في طريقها بالفعل إلى المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يتم تسليم 800 ألف جرعات في الأيام المقبلة، وقال وزير الصحة مات هانكوك إن الخدمات الصحية الوطنية ستتواصل مع الناس بشأن الكميات، وتم وضع المسنين في دور الرعاية وموظفي دور الرعاية على رأس قائمة الأولويات، يليهم الاكبر من 80 عامًا وموظفي الرعاية الصحية.

ولكن نظرًا لأن المستشفيات لديها بالفعل مرافق لتخزين اللقاح في -70 درجة مئوية، كما هو مطلوب ، فمن المحتمل أن يتم إجراء اللقاحات الأولى هناك، لموظفي دور الرعاية وموظفي NHS والمرضى، حتى لا يتم إهدار أي لقاح، بعدما تم تسجيل 648 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يومًا من اختبار كوفيد-19 الإيجابي في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، مع الإبلاغ عن 16170 حالة أخرى.

وحث رئيس الوزراء بوريس جونسون الجمهور على عدم الشعور بالسعادة المطلقة بأنه بطرح اللقاح تنتهي الأزمة، لأنه ما زالت هناك الكثير من التحديات المتعلقة بالوباء.

ويعتبر لقاح فايزر، الأسرع في تطبيقه في الحقيقة، واستغرق 10 أشهر لإنتاجه رغم أنه قد يستغرق في المعتاد 10 سنوات، وقد طلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة من اللقاح، ما يكفي لتطعيم 20 مليون شخص، وسيتم طرح الجرعات بأسرع ما يمكن من قبل شركة فايزر.

وهناك قائمة أولويات واضحة لمن يحصل على اللقاح أولًا، ويحتل سكان دور الرعاية والموظفون المرتبة الأولى، لكن التطعيم في الواقع سيكون مختلفا بسبب القواعد المتبعة، وعند وصول اللقاحات ، سيتم إرسالها مباشرة إلى المستشفيات الكبرى التي لديها ثلاجات شديدة البرودة لتخزينها.

بينما قال السيد هانكوك إن الحكومة لا تعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى التطعيم قبل أن يبدأ رفع القيود، مضيفا: "أنه سيستمع الجميع بفصل ربيع وأعياد رائعة في العام المقبل".

لن يكون اللقاح المجاني إلزاميًا وستكون هناك ثلاث طرق لتطعيم الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث يوجد حوالي 50 مستشفى في وضع الاستعداد ويتم الآن إنشاء مراكز التطعيم، في أماكن مثل مراكز المؤتمرات أو الملاعب الرياضية، ويُعتقد أن شبكة التطعيم يمكن أن تبدأ في تقديم أكثر من مليون جرعة في الأسبوع بمجرد توفر الجرعات الكافية.

وقال السير سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، إن الخدمة الصحية تستعد لـ أكبر حملة تطعيم في تاريخ بلادنا، لكن الخبراء قالوا إن الناس لا يزالون بحاجة إلى توخي الحذر واتباع القواعد لوقف انتشار الفيروس، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وأقنعة الوجه والعزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد نجاح لقاح فايزر.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا في هذا الموعد

20 مليون جرعة.. إسبانيا تتسابق للحصول على لقاح فايزر ضد كورونا

فايزر تعلن أحدث نتائج عن لقاح كورونا.. فعال بنسبة 95%

بايونتيك الألمانية: لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا» فى ديسمبر

بريطانيا تحذر من موجة ثالثة لـ فيروس كورونا

أول دولة أجنبية.. بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور.. حبس رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت 15 يوما.. وأول تعليق من صاحب فيديو سماح بنت شهاب

تقرير: بايدن يتقدم على ترامب بـ7 ملايين صوت

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

سماح بنت الحاج شهاب.. ننشر عقوبة صاحب فيديو التشهير بفتاة كفر الشيخ

زياد الفيومي حارس مرمى ميلان: أنا أهلاوي.. وأرحب باللعب في الدوري المصري

Advertisements

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل توجه تحذيرات لخبرائها النوويين

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

بعد إثارة الجدل.. صورة جديدة لـ بسنت نور الدين في القاهرة السينمائي

بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور