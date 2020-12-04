لقاح فايزر يعطي الأمل لبريطانيا بانتهاء كورونا.. من الأحق بالحصول عليه أولا ؟

أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد من "فايزر"، Pfizer / BioNTech ، مما يمهد الطريق للتطعيم الشامل حول العالم، وذلك بعدما أعلنت منظمة الأدوية في بريطانيا إن القاح يوفر حماية تصل إلى 95% من عدوى كوفيد-19، وأنه آمن للاستخدام.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قالت فايزر إن الجرعات الأولى في طريقها بالفعل إلى المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يتم تسليم 800 ألف جرعات في الأيام المقبلة، وقال وزير الصحة مات هانكوك إن الخدمات الصحية الوطنية ستتواصل مع الناس بشأن الكميات، وتم وضع المسنين في دور الرعاية وموظفي دور الرعاية على رأس قائمة الأولويات، يليهم الاكبر من 80 عامًا وموظفي الرعاية الصحية.





ولكن نظرًا لأن المستشفيات لديها بالفعل مرافق لتخزين اللقاح في -70 درجة مئوية، كما هو مطلوب ، فمن المحتمل أن يتم إجراء اللقاحات الأولى هناك، لموظفي دور الرعاية وموظفي NHS والمرضى، حتى لا يتم إهدار أي لقاح، بعدما تم تسجيل 648 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يومًا من اختبار كوفيد-19 الإيجابي في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، مع الإبلاغ عن 16170 حالة أخرى.





وحث رئيس الوزراء بوريس جونسون الجمهور على عدم الشعور بالسعادة المطلقة بأنه بطرح اللقاح تنتهي الأزمة، لأنه ما زالت هناك الكثير من التحديات المتعلقة بالوباء.





ويعتبر لقاح فايزر، الأسرع في تطبيقه في الحقيقة، واستغرق 10 أشهر لإنتاجه رغم أنه قد يستغرق في المعتاد 10 سنوات، وقد طلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة من اللقاح، ما يكفي لتطعيم 20 مليون شخص، وسيتم طرح الجرعات بأسرع ما يمكن من قبل شركة فايزر.





وهناك قائمة أولويات واضحة لمن يحصل على اللقاح أولًا، ويحتل سكان دور الرعاية والموظفون المرتبة الأولى، لكن التطعيم في الواقع سيكون مختلفا بسبب القواعد المتبعة، وعند وصول اللقاحات ، سيتم إرسالها مباشرة إلى المستشفيات الكبرى التي لديها ثلاجات شديدة البرودة لتخزينها.





بينما قال السيد هانكوك إن الحكومة لا تعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى التطعيم قبل أن يبدأ رفع القيود، مضيفا: "أنه سيستمع الجميع بفصل ربيع وأعياد رائعة في العام المقبل".





لن يكون اللقاح المجاني إلزاميًا وستكون هناك ثلاث طرق لتطعيم الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث يوجد حوالي 50 مستشفى في وضع الاستعداد ويتم الآن إنشاء مراكز التطعيم، في أماكن مثل مراكز المؤتمرات أو الملاعب الرياضية، ويُعتقد أن شبكة التطعيم يمكن أن تبدأ في تقديم أكثر من مليون جرعة في الأسبوع بمجرد توفر الجرعات الكافية.





وقال السير سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، إن الخدمة الصحية تستعد لـ أكبر حملة تطعيم في تاريخ بلادنا، لكن الخبراء قالوا إن الناس لا يزالون بحاجة إلى توخي الحذر واتباع القواعد لوقف انتشار الفيروس، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وأقنعة الوجه والعزل.