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برلمان

زيارة مركز الأورام ومؤتمر القمة الأفريقية.. نشاط مكثف لنائبتي التنسيقية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
زيارة النائبة غادة
زيارة النائبة غادة علي لمركز أورام الفيوم
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أحمد أيمن
نشاط مكثف لنائبتي تنسيقية شباب الأحزاب، حيث زارت النائبة غادة علي مركز أورام الفيوم، أمس الخميس، فيما تشارك نظيرتها أميرة صابر في مؤتمر القمة الأفريقية لريادة الأعمال والإبداع، ظهر اليوم.

أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة حصر المعوقات التي تحول دون استكمال مركز أورام الفيوم مهمته الإنسانية تجاه المرضى.

وطالبت خلال زيارتها التفقدية لمركز أورام الفيوم اليوم، بتجهيز كشف وسجل بالإنجازات وعدد المستفيدين من الخدمات التي قدمها المركز خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويعد مركز الأورام بالفيوم الجهة الحكومية الوحيدة التي تقدم الخدمة مدعمة لمرضى السرطان من أهالي محافظات شمال الصعيد، ويضم العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والأشعة التشخيصية والأشعة المقطعية "الماموجرام".

‎كما قامت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة غادة علي، بتلبية دعوة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة االفيوم، كمتحدث رئيسي في ندوة "مشاركة المرأة في الحياة السياسية"، في خطوة من خطوات التثقيف السياسي لطالبات الجامعات.

و‎أشاد د. أحمد جابر بالمجهودات الملموسة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصدير كوادر شبابية مؤهلة في المجال السياسي والنسائي، واستعرض العديد من إنجازات التنسيقية في المجال التنفيذي كنواب للمحافظين ومجلس الشيوخ والبرلمان، كما وجه الشكر للدكتورة غادة علي باعتبارها نموذجًا مشرفًا للسياسة بمفهومها الجديد.

‎وناقشت غادة علي دور المرأة في المجتمع المصري، بالإضافة إلى محاور استراتيجية تمكين المرأة والتي تتضمن تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا وكذلك محور الحماية، مطالبةً بضرورة دعم ومساندة الطالبات وتأهيلهم للمنافسة والعمل العام خاصةً أنه لن يتحقق التمكين إلا بالتأهيل الصحيح على جميع المستويات.

فيما تشارك النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في تمام الواحدة ونصف ظهرا ، في مؤتمر القمة الأفريقية السادسة لريادة الأعمال والإبداع، كمتحدثة في نقاش حول " كيفية تكييف مجال ريادة الأعمال لدعم القطاع الصحي من أجل تخفيف آثار كوفيد ١٩ و ما بعده".

وترعى المؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، كما نشرف بمتابعتكم للمؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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