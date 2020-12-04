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حوادث

أمن القليوبية ينهي خصومة بين عائلتين بقليوب بسبب خلافات الجيرة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نجحت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع كبار العائلات بمنطقة منطى التابعة لمركز قليوب فى إتمام الصلح بين أطراف عائلتين،حيث تم فتح قنوات اتصال بين طرفي العائلة لإتمام الصلح بينهما على خلفية نشوب مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة وتدخل الشباب لتتحول إلى مشاجرات يومية.


وتم عقد جلسة الصلح بين الطرفين بمنزل أحد كبار العائلات بمنطقة منطى بحضور أهلية الطرفين والقيادات الأمنية والعقيد شريف الدخاخنى مأمور مركز قليوب والمقدم طه حسين رئيس مباحث المركز وتم انهاء الخلافات بين العائليتن

وكانت مباحث القليوبية قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة على عملائهم حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كيلو ونصف كيلو استروكس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بمركز طوخ بتشكيل عصابي لتوزيع وترويج المواد المخدرة على المتعاطين فكلف اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بسرعة القبض على المتهمين.

وتم تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ والذي تمكن من القبض على المتهمين وهم عواد "ح .م " 22 سنة و"محمد ح . م" 24 سنة عاطل و"حربى م . م" 55 سنة عاطل وبحوزتهم كمية من الأستروكس تزن كيلو ونصف الكيلو ومبلغ 450 جنيه وهواتف محمولة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية قد قرر حبس أحمد جمال المتهم بطعن 6 أشخاص بقرية السيفا بطوخ مما أسفر عن مصرع ضياء سلامة طبيب ومحمد عبد العليم بركات موظف بالمعاش وإصابة 4 آخرين، 15 يوما.

وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة وتقرير المعمل الجنائي حول أداة الجريمة وبيان سلامة القوى العقلية والذهنية للمتهم وقت الجريمة.

من ناحية أخرى شكك الأهالي وشهود العيان وأسر الضحايا فيما تردد بشأن مرض المتهم النفسي "أحمد.ج" مطالبين بالقصاص العادل.

ودشن الشباب هاشتاج علي مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أحمد جمال عاقل مش مجنون" مؤكدين أنه كان يقصد قتل الدكتور وظل يطارده مسافة طويلة حتي طعنه عدة طعنات وأصاب كل من حاول منعه.

وأكد الأهالي أن  المتهم كان صديقا للمجني عليه منذ الدراسة ولا توجد بينهما اى خلافات ولكنهم فوجئوا به يطارده بالسكين فى الشوارع ويهدد كل من يتدخل وأولهم الضحية الثانية محمد عبد العليم بركات.
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