جامعة حلوان تنظم دورات تدريبية لتعليم الإسعافات الأولية.. تفاصيل

أ علنت جامعة حلوان عن بدء تنظيم سلسلة من الدورات الخاصة بالتدريب على الإسعافات الأولية بالتعاون مع إدارة رعاية شباب الجامعة وكلية التمريض.



وتهدف هذه الدورات الى تعريف مفهوم الإسعافات الأولية والإجراءات التى يجب القيام بها عند التعرض لحادث؛ حيث انه يتم تدريب الطلاب على التعامل مع حالات فقدان الوعى ،والاغماء ، وكيفية التعامل مع الجروح ، وإسعاف مصابى الحوادث من خلال الوسائل الإيضاحية والتدريبية، وذلك في مجالات: النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي.



كما انها تهدف الى المام الطالب بالمعلومات الطبية ونشر الثقافة الطبية ليكون الطالب قادرا على المساعدة و التدخل فى المواقف الحرجة .

وكانت فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإسعافات الأولية بجامعة حلوان، التى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة انطلقت بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









وافتتحت الدورة التدريبية الأولى، الدكتورة سحر شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث استهدفت الدورة التعريف بالإسعافات الأولية وأهدافها والتعرف على سبل التعامل بالطرق الصحيحة في الحالات الطارئة وزيادة الوعي بأهمية الإسعافات الأولية التي يمكن تطبيقها بالمنزل وفِي الأماكن العامة والتي من شأنها أن تمنع مضاعفة الحالة لدى المصاب، وقد أوضح المدربين أفضل الوسائل الإيضاحية والتدريبية، وذلك في مجالات: النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي. وافتتحت الدورة التدريبية الأولى، الدكتورة سحر شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث استهدفت الدورة التعريف بالإسعافات الأولية وأهدافها والتعرف على سبل التعامل بالطرق الصحيحة في الحالات الطارئة وزيادة الوعي بأهمية الإسعافات الأولية التي يمكن تطبيقها بالمنزل وفِي الأماكن العامة والتي من شأنها أن تمنع مضاعفة الحالة لدى المصاب، وقد أوضح المدربين أفضل الوسائل الإيضاحية والتدريبية، وذلك في مجالات: النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي.





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