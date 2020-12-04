تقرحات الفم.. متى تكون علامة للإصابة بالسرطان

تشكل تقرحات الفم المرتبطة بالسرطان على البطانة الداخلية لفمك أو على شفتيك، قد تظهر تقرحات الفم على شكل حروق ويمكن أن تكون مؤلمة ، مما يجعل من الصعب تناول الطعام والتحدث والبلع والتنفس، يمكن أن تظهر القروح على أي من الأنسجة الرخوة لشفتيك أو فمك ، بما في ذلك اللثة واللسان وسقف أو قاع الفم، يمكن أن تمتد القروح أيضًا إلى الأنبوب (المريء) الذي يحمل الطعام إلى معدتك وفقا لما كشفه موقع mayoclinic.





يمكن أن تسبب علاجات السرطان تقرحات الفم من خلال العلاج الكيميائي والإشعاعي بمفردهما أو معًا في حدوث تقرحات في الفم، هذا لأن علاجات السرطان هذه تهدف إلى قتل الخلايا سريعة النمو ، مثل الخلايا السرطانية.





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تنقسم أيضًا بعض الخلايا السليمة في جسمك وتنمو بسرعة بما في ذلك الخلايا التي تبطن داخل فمك لسوء الحظ ، تتلف هذه الخلايا السليمة أيضًا بسبب العلاج الكيميائي والإشعاعي.

يؤدي تلف الخلايا في فمك إلى صعوبة شفاء الفم وصد الجراثيم ، مما يؤدي إلى حدوث تقرحات والتهابات.

يمكن لكل من العلاج الكيميائي والإشعاعي أن يضعف نظام مكافحة الجراثيم في الجسم جهاز المناعة مع ضعف جهاز المناعة ، يمكن للفيروسات والبكتيريا والفطريات أن تصيب فمك بسهولة مسببة تقرحات الفم أو تفاقم تقرحات الفم.





يمكن أن تؤدي عمليات زرع النخاع العظمي والمعروفة أيضًا باسم عمليات زرع الخلايا الجذعية ، إلى تقرحات الفم إذا أصبت بمرض الطعم مقابل المضيف (GVHD). في GVHD ، تحاول الخلايا المزروعة رفض خلايا الجسم الطبيعية، ترى الخلايا المزروعة أن خلايا جسمك غريبة وتهاجمها، تقرحات الفم هي مجرد علامة واحدة على داء الطعم حيال مرض السكري.





يمكن للأشكال الأحدث من علاج السرطان ، مثل عقاقير العلاج الموجه أو الأدوية التي تحفز جهاز المناعة لديك لمكافحة السرطان ، أن تسبب تقرحات الفم كأثر جانبي، بالنسبة لبعض هذه الأدوية - مثل إيفيروليموس (أفينيتور) - يمكن منع التقرحات باستخدام غسول الفم الذي يحتوي على عقار ديكساميثازون.





ما الذي يمكنك فعله للوقاية من تقرحات الفم؟

على الرغم من عدم وجود طريقة مضمونة للوقاية من تقرحات الفم ، إلا أنه يمكنك تقليل المخاطر، تحدث إلى طبيبك حول خطر إصابتك بتقرحات الفم وما إذا كان يجب عليك تجربة التدابير الوقائية..

قد يوصي طبيبك بما يلي:

-قم بزيارة طبيب أسنانك قبل أن تبدأ علاج السرطان للعناية بأي مشاكل أسنان لم يتم حلها ، مثل أمراض اللثة أو تسوس الأسنان أو الأسنان التي تحتاج إلى قلع. أي ألم أو عدوى في فمك سيزداد سوءًا بمجرد بدء العلاج.

-أخبر طبيبك إذا كان لديك تاريخ من تقرحات الفم إذا كنت قد عانيت من تكرار تقرحات الفم في الماضي ، فأخبر طبيبك.

-في بعض الحالات ، قد تساعد الأدوية في منع حدوث تلك الأنواع من تقرحات الفم أثناء علاج السرطان. على سبيل المثال ، قد يتناول الأشخاص الذين يعانون من تقرحات الفم المتكررة بسبب فيروس الهربس البسيط دواءً مضادًا للفيروسات لمنع تقرحات الفم أثناء العلاج. يمكن أن يساعد شطف الفم باستخدام عقار ديكساميثازون على منع تقرحات الفم لدى الأشخاص الذين يتلقون الدواء المستهدف إيفيروليموس.





- اعتد على تنظيف أسنانك بالفرشاة وشطف فمك عدة مرات في اليوم، حقق من الملصقات الموجودة على غسول الفم وتجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول.

-استخدم الخيط كل يوم وخاصة بعد الأكل. إن تطوير روتين للعناية بفمك الآن سيجعل من السهل الاستمرار طوال فترة العلاج.

-توقف عن التدخين.

-اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، قم بتغيير نظامك الغذائي ليشمل الكثير من الفواكه والخضروات ستحتاج إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية التي توفرها لمساعدة جسمك على مقاومة العدوى أثناء العلاج.

اعتمادًا على نوع السرطان الذي تعاني منه وعلاجك ، قد يوصي طبيبك بأساليب أخرى لتقليل خطر الإصابة بقرح الفم .



