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من صيدلي إلى لايف كوتش.. مايكل راشد يروي قصته مع تغيير نشاطه

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
مايكل راشد ، لايف
مايكل راشد ، لايف كوتش
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نورهان رأفت
قال مايكل راشد، لايف كوتش: إن تجربته في "الكارير شيفت" ، كانت عبارة عن التحول من مجال الصيدلة ، إلى عمل ملخصات للكتب ، موضحا أنه كان يهوى منذ أيام الجامعة القراءة، وتلخيص الكتب لزملائه.

وأضاف مايكل راشد ، خلال حواره لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه عمل في مجال الصيدلة ، لمدة 8 سنوات ، وخلال هذه المدة ، كان شغوفا ، بتنمية مواهبه ، واكتشاف ذاته .

وأشار إلى أنه رغب بتوسيع موهبته ، إلى نطاق أكبر من الجامعة والعمل ، وتلخيص كتب متنوعة ، موضحا أنه حاول التوازن بين الصيدله وتلخيص الكتب ، ولكنه وجد أن التفرغ هو أساس نجاح تجربته .

ولفت إلى أن قناته عبر اليوتيوب ، لاقت صدى واسع من الجماهير ، نظرا لأن هناك الكثير مهتمين بالكتب والتلخيص ، موضحا أنه يقرأ الكتاب في مدة 3 أيام ويلخصها من النقاط الأساسية ، بشكل مبسط .

وفي سياق متصل ، شهد معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات للعام الثاني على التوالي إقبال شديد من الطالبات على شراء الكتب من خلال معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وبالتعاون مع جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي وبمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

جاء ذلك استمرارا في تنفيذ توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بضرورة العمل على التوسع في تقديم الخدمة الثقافية وفتح أفق جديدة.

وشدد القائمين على المعرض على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تم افتتاح المعرض الذي أقيم داخل بهو كلية الدراسات الإسلامية والعربية بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدارسات الإسلامية والعربية ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 13 ديسمبر الجاري، ويضم أكثر من ألف عنوان من مختلف إصدارات الهيئة من نشر عام وسلاسل وكتاب الطفل ومكتبة الأسرة وجميع المجلات من تاريخ وفلسفة وأدب وفنون ومعارف عامة وإصدارات الهيئة الحديثة من سلسلة ما وسلسلة رؤية وغيرها من الإصدارات الهامة التي لاقت اقبال شديد من الطالبات بالجامعة.

وكانت هيئة الكتاب قد افتتح معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور القس إبرام إيميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية للكتاب.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن افتتاح معرض الكتاب بداخل الكنيسة المرقسية بمثابة العيد السنوى بالنسبة للهيئة مضيفًا أننا نحاول توفير العناوين الهامة بأسعار فى متناول الجميع وبتخفيضات كبيرة.

وأضاف أن كم المحبة التي تسود المكان والأجواء تجعلنا نحرص على إقامة المعرض بشكل ثابت ودوري وتنظيمه فى ظل هذه الأجواء وطبقا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة، ولكن يتم افتتاحه لأنه جزء مهم وأساسي من وظيفة هيئة الكتاب وبالتحديد داخل الكنيسة كل عام.

وأشار إلى أن الهيئة لديها الكثير من المشروعات الجديدة هذا العام، ومنها الكتب والقصص التي لها علاقة بقصص الشهداء، وهي القصص التي تخص الجانب الإنساني لشهداء مصر في سيناء سواء من الجيش أو الشرطة أو المدنيين، وهو مشروع نفذته الهيئة باسم «حكايات الولاد والأرض»، وتم تحويله من كتاب تكست بوك عادى إلى كتاب موجه للنشء فى سن 14 عامًا، بجانب مشروع طرف المعرفة.

وتابع أن المعرض يضم مشروع «روية» والتى نفذته وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة، وهو كتاب لكل قيمة لبثها في الأبناء ضد قيم التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا المشروع من أهم المشروعات التى لابد أن تتواجد خلال المرحلة المقبلة، حيث إن الكتاب يضم كثير من القيم وهو 25 عنوانا حتى الآن نحتاجهم في بناء الأسرة والأبناء، لنعيد قيم المجتمع المصرى من جديد.

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