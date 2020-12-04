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منوعات

لمدة 100 يوم .. بايدن يستعد لمواجهة كورونا بهذا الإجراء

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أماني إبراهيم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيطلب من الأمريكيين ارتداء أقنعة في أول 100 يوم له في منصبه، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نظرا لاعتقاده بأن هذا سيساهم في انخفاض كبير في حالات الإصابة حال الالتزام الاجباري لمدة 100 يوم.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، قال إنه سيأمر بارتداء الأقنعة في جميع المباني الحكومية، وذلك بعدما سجلت الولايات المتحدة 14.1 مليون حالة و 276000 حالة وفاة بسبب عدوى كورونا، وهي أعلى نسبة في أي بلد في العالم، ويستعد بايدن لتولي منصبه بالتزامن مع استعداد شركات الأدوية العملاقة لشحن ملايين الجرعات من لقاحات فيروس كورونا إلى الجمهور الأمريكي.

أصبحت المملكة المتحدة يوم الأربعاء أول دولة في العالم توافق على لقاح فايزر، وفي مقابلة مع جيك تابر من سي إن إن، قال بايدن: "في اليوم الأول الذي اأكون فيه رئيس، سأطلب من الجمهور 100 يوم لإرتداء قناع الوجه.. ليس إلى الأبد. مائة يوم فقط".

وتابع: "أعتقد أننا سنشهد انخفاضًا كبيرًا إذا حدث ذلك مع التطعيمات والأقنعة لتقليل الأرقام بشكل كبير"، وقال خبراء دستوريون إن الرئيس الأمريكي ليس لديه سلطة قانونية لإصدار أوامر للأمريكيين بارتداء أقنعة ، لكن بايدن قال خلال المقابلة إنه ونائبه كامالا هاريس سيضربان مثالا يحتذى به من خلال ارتداء أغطية الوجه.

وسيشمل قراره أن يكون ارتداء أقنعة الوجه إجباريا في كل المباني الفيدرالية ومؤسسات الشرطة، والطيران ووسائل المواصلات"، ولكن تطلب شركات الطيران والمطارات ومعظم أنظمة النقل العام في الولايات المتحدة بالفعل من جميع الركاب والعاملين ارتداء أغطية الوجه.

رفض البيت الأبيض في عهد ترامب دعوات من خبراء صحة أمريكيين إلى استخدام الأقنعة في وسائل النقل باعتبارها مقيدة، وتابع بايدن أنه سيكون سعيدا، إذا وصل اللقاح في الأماكن العامة لتهدئة الجميع بشأن العدوى.

قال ثلاثة رؤساء سابقين، باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون، إنهم مستعدون أيضًا للتلقيح علنًا لإظهار أنها آمنة، وقال بايدن: "لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على العمل" ، مضيفًا أن ما يفعله الرئيس ونائب الرئيس أمر مهم.

فيما أوضح مركز بيو للأبحاث إن 60٪ فقط من الأمريكيين مستعدون حاليًا لأخذ لقاح ضد فيروس كورونا، منها لقاح فايزر الذي وصلت نسبة فعاليته إلى 95% في التجارب السريرية. 
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