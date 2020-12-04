داعش فقد قدراته.. قوة دول الساحل تزف بشرى للقضاء على التنظيم الإرهابي

قال قائد القوة المشتركة لدول الخمس في الساحل، الجنرال النيجري عمارو ناماتا، إن تنظيم "داعش" في الساحل والصحراء "فقد بعض قدراته" و"لم يعد حاليا مستقرا في منطقته المفضلة وهي ليبتاكو - غورما، بفضل العمليات المشتركة بين القوات والطنية وبارخان الفرنسية.





وأضاف ناماتا أنه "من السابق لأوانه القول إن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد عدوا، قائلا: "الحرب مستمرة بالنسبة لنا ضد جميع الجماعات الإرهابية المسلحة، ولنكون أكثر وضوحا، فإن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تظل عدونا"، وذلك وفق مقابلة أجراها ناماتا مع إذاعة فرنسا الدولية.





وأشار الجنرال النيجري إلى أن "التهديد الإرهابي يظل قائما، وسيكون من المخاطرة الكبيرة تحديد موعد لنهايته"، فالحرب ضد الإرهاب كفاح طويل، وهناك بعض التقدم المحرز، ونحن نؤمن بالنصر".





وأوضح قائد القوة المشتركة لدول الخمس في الساحل أن القوة المشتركة تواجه تحديات على المستويين الجوي والاستخباراتي، لافتا إلى أن :"القوة لا تملك مكونا جويا في الوقت الحالي، رغم أنه عنصر أساسي في مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة شاسعة كمنطقة الساحل".





وأردف ناماتا أن المحور الاستخباراتي يشكل "جانب ضعف هو الآخر لدى القوة المشتركة، فنحن نعتمد بشكل أساسي على الموارد البشرية، بينما تتيح التكنولوجيا توقعا استراتيجيا معينا".





وكانت القوة المشتركة لدول الخمس في الساحل تكونت عام 2017 في العاصمة المالية باماكو، وتتكون من قوات موريتانية، ومالية، ونيجرية وبوركينية، وتشادية.





سعت لتشكيلها 5 دول إفريقية " موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد" من أجل مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل الأفريقي وبالفعل فى يوليو 2017، تم الإعلان عن القوة المشتركة الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتى تسمي التحالف من أجل الساحل، خلال قمة حضرها رؤساء الدول الخمس بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى باماكو عاصمة مالي.





عزمت الدول الخمس الأفريقية على إنشاء القوة فى شهر فبراير 2014 ، خلال ختام قمة عقدت في نواكشوط، وذلك بهدف تنسيق التعاون مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة التي تنشط فيها مجموعات مسلحة.





وتم التوقيع على الاتفاقية فى العاصمة الموريتانية نواكشوط في 19 ديسمبر، ولكن الإعلان عن القوة كان فى بداية يوليو عام 2017 وذلك بسبب تزايد وتيرة الإرهاب وعليه تم تشكيل قوة عسكرية مشتركة مكونة من 5 آلاف جندى وذلك بهدف محاربة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة تهريب البشر.



