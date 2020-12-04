نشرة الصحة والمرأة.. 7 نصائح مهمة للوقاية من البرد والأنفلونزا.. وسعر خيالي لـ ساعة إلهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:





الأنفلونزا وامراض البرد من أكثر الأشياء التى تصيبنا جميعا في فصل الشتاء ولكن البعض لا يستطيع تحمل الإصابة بها ويتعرض للمعاناة من مضاعفات عديدة تكون أكثر خطورة من الشخص العادى مثل مرضى الحساسية والربو وكبار السن .





تصدرت الفنانة مني زكي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما حصلت على جائزة جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.





تشكل تقرحات الفم المرتبطة بالسرطان على البطانة الداخلية لفمك أو على شفتيك، قد تظهر تقرحات الفم على شكل حروق ويمكن أن تكون مؤلمة ، مما يجعل من الصعب تناول الطعام والتحدث والبلع والتنفس، يمكن أن تظهر القروح على أي من الأنسجة الرخوة لشفتيك أو فمك ، بما في ذلك اللثة واللسان وسقف أو قاع الفم، يمكن أن تمتد القروح أيضًا إلى الأنبوب (المريء) الذي يحمل الطعام إلى معدتك وفقا لما كشفه موقع mayoclinic.





يعتبر القلقاس من الخضراوات الصحية التي يحرص الكثيرون على تناوله بالأخص في فصل الشتاء نظرا لما يحتويه من فوائد صحية بالإضافة إلى أنه من الأكلات التي تمد الجسم بالتدفئة التي يحتاجها.





حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.





يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، وذلك لتناولهم بعض الأطعمة الضاره بصحتهم مما تجعلهم يشعرون بالصداع والهبوط، ووفقا لموقع بولد سكاي نستعرض أهم المشروبات التي يجب تناولها لضبط الضغط.



















































