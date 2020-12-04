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أخبار العالم

9.2 مليون أونصة في أماكن سرية.. مصرف لبنان ممنوع من التصرف في الذهب منذ التسعينيات

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
الذهب
الذهب
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محمود نوفل
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن مصرف لبنان مُنع منذ التسعينات من التصرف بالذهب خوفا من الفساد. 

وقال حبيقة في تصريحات صحفية له ان لدى لبنان 9.2 مليون أونصة من الذهب موزعة في أماكن سرية لا يمكن استعمالها أو تأجيرها. واعتبر أن المشكلة في الاستفادة من الذهب حاليا هي الخوف من أن يضع السياسيون يدهم عليه.

وأكد حبيقة أن الاستفادة من الذهب تتم عندما يكون هناك حل سياسي جدي وبرنامج إصلاحي. 

وأضاف انه ليس ضد تسييل مليون اونصة لمشاريع إصلاحية ولكن قبل وجود أي حلول جدية لا إمكانية لوضع اليد على الذهب. 


وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد قال في وقت سابق لبرنامج صار الوقت" على قناة الـ"mtv"  إنّ "ذهب لبنان موجود في خزنات مصرف لبنان وهو محرّر من أي قيود سواء في لبنان او خارجه".


وكان البنك الدولي في وقت سابق قد اكد إن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات" وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -2.19 %في 2020.

وقال البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021 ،فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 %ارتفاعا من 171 %في نهاية 2019.

وقال البنك في بيان صحفي "بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض  الاقتصاد لركود شاق وطويل.

ويعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد".

واندلعت الأزمة الاقتصادية في الخريف الماضي مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد.

وبعد مرور عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.

وقال البنك الدولي "السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها".

وأضاف "النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
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