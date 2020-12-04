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نصر سالم: التعاون مع اليونان وقبرص يحمي مصالحنا.. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية
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محمود محسن
أكد اللواء نصر سالم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أنه طبيعي أن مصر كدولة تقع على اقليم البحر المتوسط يجمعها مجال حيوي مع الدول التي تقع في هذا الإقليم، في التنقيب عن الثروات الموجودة.

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية أننا نواجه إرهاب يهدد دول البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هناك تعاون مصري يوناني إضافة إلى التعاون مع قبرص والهدف الأساسي من ذلك حماية مصالحنا وامننا .

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن التدريبات المشتركة لها تاريخ قديم وسنوات ممتدة بين اليونان وقبرص وتلك التدريبات تساعد على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع اليونان وقبرص.

وشهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة من جميع الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المتخذة لحماية حدود الدولة على جميع الاتجاهات الإستراتيجية.


وأدار رئيس الأركان حوارًا مع القوات المصطفة من الضباط وضباط الصف والجنود بدأه بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لهم علي ما يقدموه من مجهودات لحماية عمق الأمن القومي المصري من اتجاه الغرب.


ثم استمع القريق محمد فريد لآرائهم واستفساراتهم نحو ما يدور فى أذهانهم تجاه القضايا المختلفة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.


أعقب ذلك القيام بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمنفذ السلوم البرى، ونقاط الارتكاز الأمنى لعناصر حرس الحدود المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة لمجابهة أعمال التسلل والتهريب، مشيدًا بالجاهزية والاستعداد القتالى العالى الذي تتمتع به عناصر تأمين الاتجاه الاستراتيجى الغربى.


كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود  "بدر- 6" بالرماية بالذخيرة الحية الذى نفذته إحدى وحدات الاتجاه الإستراتيجى الغربى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.


 وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التى بنى عليها المشروع ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو بمشاركة مختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة بتعاون وثيق مع الأفرع الرئيسية، ثم تطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وقد ظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقدرة عالية على المناورة ودقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.


حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
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