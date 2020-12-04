بعد إصابته بكورونا.. أفشة لـ أحمد فتحي: ألف سلامة عليك

وجه محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، رسالة دعم إلى أ حمد فتحي لاعب فريق بيراميدز بعد إصابته بفيروس كورونا .





ونشر أفشة صورة للاعب أحمد فتحي، عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام ، وعلق عليها قائلا "ألف سلامة عليك يا حبيب قلبي".





وكشفت مصادر خاصة مقربة من أحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن اللاعب خضع لعزل منزلي .





وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن فتحي شعر بارتفاع في درجة حرارته والتزم منزله وبعد أن زاد الأمر خضع لفحوصات طبية مكثفة.





وأضافت أنه بعد مشاورات طبية أجري سمحة اثبتت إصابته بفيروس كورونا فخضع للعزل المنزلي والبروتوكول الطبي المخصص لهذا الأمر.





وأوضحت أن حالة فتحي بدأت في التحسن وزال ارتفاع درجة حرارته منذ صباح اليوم وهو الآن في حاله جيدة.





وأعلن نادي بيراميدز عن قائمته الأفريقية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالي، والاتحاد الليبي.





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وضمت القائمة المختارة ٢٩ لاعبا على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.





خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - أحمد فتحي - أحمد سامي - ولفريد كانون - محمد حمدي - طارق طه.





خط الوسط: محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - عبد الله السعيد - أحمد حمودي - إبراهيم عادل - محمود صابر.



