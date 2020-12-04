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ديني

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من الحرم المكي والمدني

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
خطبة الجمعة من الحرم
خطبة الجمعة من الحرم المكي
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محمد شحتة
ينشر موقع صدى البلد، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، أن الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم، سيحل خطيبا على منبر المسجد الحرام، اليوم الجمعة.

كما أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، أن خطبة الجمعة اليوم، في المسجد النبوي، ستكون من إلقاء الشيخ عبد الباري بن عوض الثبيتي.

بث خطبة الجمعة بعدة لغات
وتجهز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، كافة الإمكانات لترجمة خطبة صلاة الجمعة، في المسجد الحرام.
حيث سيكون الخطيب إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم.

وتبث الخطبة عبر منصة "منارة الحرمين" وتطبيقات أجهزة الجوال، مترجمة بعدة لغات، وللاستماع إليها من خلال منصة "منارة الحرمين" عن طريق الرابط التالي:اضغط هنا

خدمات ذوي الإعاقة بالحرمين الشريفين
توفر رئاسة شئون الحرمين الشريفين، الرموز الإرشادية لذوي الإعاقة البصرية لتساعدهم على الاستدلال على أماكن ومرافق الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى خرائط بلغة "برايل" توضح للمكفوفين المسارات والأبواب والسلالم والمصاعد المخصصة لتسهيل أداء مناسك العمرة بطريقة ميسرة.

كما توفر رئاسة الحرمين الشريفين، مسارات توضيحية داخل الحرم المكي خاصة لتنقل ذوي الإعاقة الحركية من وإلي المسجد الحرام تنطلق من أجياد بجوار قصر الصفا إلى الدور الثاني من الحرم المكي، وذلك لتفادي تأثرهم بأشعة الشمس في أوقات الظهيرة.

كما تهيئ رئاسة الحرمين، عددا من الجسور بالعديد من الخدمات وهي "جسر أياد، جسر الشبيكة، جسر المروة، جسر الأرقم" ومجموعة من السلالم الكهربائية والمصاعد المزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل تنقلهم داخل النسجد الحرام وتخصيص دورات مياه مجهزة بالأدوات التي تناسب حالتهم الجسدية.

ووفرت رئاسة الحرمين، 32 بابا مهيأة بمنحدرات ومزلقانات تسهل على ذوي الإعاقة عملية الدخول والخروج من المسجد الحرام كما يوجد أبواب مخصصة لا يستخدمها إلا ذوي الإعاقة وهي "68،74،79،84،89،90،93،94".
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