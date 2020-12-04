خبير اقتصادي يشرح طريقة حساب معدل الفقر في مصر بعد انخفاضها

قال محمد نجم، الباحث الاقتصادى: إن معدل الفقر هو تحديد رقم معين من الدخل وفقا لأخر رقم قرره جهاز الإحصاء وهو 857 جنيها.





وأضاف "نجم" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن بحث الإحصاء يقوم بحساب عدد الناس أو نسبة السكان من ال100 مليون مصرى والذين يكون دخلهم أقل من الرقم الذى أقره جهاز الإحصاء فى الشهر الواحد، موضحا أنه حتى أول البارحة كانت تلك النسبة 32.5% من المصريين يصنفوا فقراء خلال عام 2017/2018.





وتابع أنه تم القيام ببحث جديد يغطى عام 2019/2020، وثبت من خلاله أن نسبة الفقر انخفضت بين المصريين بنسبة 29% بدلا من 32.5%، لافتا إلى أن تلك النسبة لم تننخفض أبدا خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من وجود وحدات نمو مرتفعة.





وأكد أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2010 كانت الحكومات تتحدث عن وجود معدل نمو مرتفع، إلا أن هذا الكلام لم يكن حقيقي بالمرة، حيث أنه لم ينعكس على نسب الفقر لدى المواطنين، حيث وصلت نسبة الفقر فى عام 2010 إلى 25% .





وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تتأكد من وصول معدل النمو إلى كل المواطنين، وليس لقلة معينة من الناس أو فئة معينة.





وحققت الدولة إنجازات غير مسبوقة منذ بدايتها مسيرة التنمية والإصلاح التي تستهدف إحياء الإقتصاد القومي و رفع كفاءة المستوي المعيشي للمواطنين و بمرور6 سنوات من العمل الجاد وتبني الإستراتيجيات الحكيمة والإدارة الإحترافية نعم المواطن الفقير بثمار تلك التنمية وذلك من خلال اراتفاع معدلات النمو والتراجع بمعدل الفقر ليصل 22% نتيجة دعم ومساندة الدولة للفئات البسيطة .

وحول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بمجهودات الرئيس السيسي وحرصه الدائم علي النهوض بجودة الحياة وتذليل الصعاب القائمة في ظل الأزمة العالمية لجائحة كورونا، كما عرضو أبرز أسباب تراجع معدل الفقر بمصر للمرة الأولي .

فى البداية أشاد النائب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بجهود الدولة العظيمة ودورة العمل والاجتهاد المستمرة التي تشعبت في جميع مختلف جوانب التنمية، حيث شهدت منظومة الاقتصاد بهذه الفترة نقلة نوعية جريئة وفريدة من نوعها في ظل جائحة كورونا، فمصر باتت مثال للنموذج المحتذى به أمام دول العالم.

وأضاف "عمارة" لـ "صدي البلد"، أن السبب الرئيسي في انخفاض معدل الفقر ليصل إلي 22% بعد تفاقم كبير لهذه الأزمة دام لأكثر من 20 عاما، فهو الدعم المباشر من الدولة للأسر الفقيرة الذي ظهر من خلال المبادرات الرئاسية في عدد من المجالات أبرزها الصحة والتعليم وإطلاق المشروعات الاستثمارية وتوفيرها فرص عمل وفيرة للشباب والخدمات التي كلف بها الرئيس السيسي للنهوض بهذه الطبقة كمشروع تطوير العشوائيات، فضلا عن المساعي الجبارة التي قدمتها وزارة التضامن بمختلف المحافظات.

وعن كيفية الثبات على هذا المستوى ولتحقيق أعلى معدلات التنمية، أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه يجب تقديم التوعية والإرشاد للمواطنين بالمخاطر التي تهدد إهدار نتائج هذا التطور ومن أهمها مشكلة الزيادة السكانية التي باتت التحدي الحقيقي بالوقت الحالي، مشددا علي ضرورة اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لواجهة هذه المشكلة سواء من خلال فرض عقوبات أو منح تسهيلات تحفيزية.

وتابع النائب حديثه، قائلا: أري أن الأسر التي يبلغ دخلها الشهري أقل من 900 جنيه هي بالفعل واقعة تحت خط الفقر، لافتا إلي أن الدولة تعمل علي قدم وساق للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين بالرغم من التحديات القائمة.

من جانبه قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الدولة حققت قفزة عالية في الوصول لأعلي مؤشرات النمو الاقتصادي والاقتراب من تحقيق خطتها الشاملة في التنمية لرؤية مصر 2030، فنحن نرفع القبعة للقيادة السياسية الحكيمة التي تمكنت من تخطي الظروف العصيبة وادارت ازمة كورونا باحترافية كبيرة.



