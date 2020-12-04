حملة لتجميل وإنارة حدائق وميادين كفر شكر.. صور

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أنه قد تم تنفيذ حملة لتجميل وإنارة عدد من الميادين العامة بالمدينة؛ وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.









وأشار إلى أن الحملة بدأت أعمالها باستكمال أعمال تطوير حديقة الوردة حيث تم تقسيم الأحواض وزراعتها ووضع مقاعد خشبية ووضع أعمدة إنارة لتليق بالمواطنين ولتكون متنفس لجميع المواطنين.





وأكد رئيس المركز والمدينة أننا نعمل على خلق متنفس لأهالى كفر شكر وقراها من خلال تطوير وإنشاء الحدائق العامة المجانية لشعور الجميع بالراحة وإشاعة الرضا والسعادة فى نفوسهم.





وكانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر قد شنت حملة موسعة على محلات الجزارة وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة استهدفت المرور على المجزر ومحلات الجزارة، للتأكد من تطبيق القانون وكافة الاشتراطات لصالح المواطنين وذلك بنطاق قرى كفر على شرف الدين وأسنيت والبقاشين.





وأضاف أن الحملة شارك فيها مسئولو الإشغالات والتموين والصحة والطب البيطري والبيئة وذلك بإشراف مصيلحي جمال هدايا، ومحمد غنيم، نائبي رئيس مجلس المدينة.





وأكد رئيس المدينة استمرار حملات المرور على المجزر وكافة محلات الجزارة على مستوى الوحدات المحلية والمدينة للوقوف على مدى تطبيق القانون والاشتراطات الصحية المنظمة لعمل محلات الجزارة حفاظا على صحة أهالينا المواطنين.





فى ناحية اخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر ، حملة لتطهير الترع بمختلف مناطق المدينة وقال رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ان الحملة استهدفت رفع ناتج التطهير من علي جانبي ترعه كفر منصور بقري الوحدة المحلية بقرية أسنيت حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من كورونا من خلال رفع ناتج التطهير والنظافة العامة بصفة مستمرة.





وقال رئيس المركز والمدينة إننا نستهدف من حملة رفع ناتج التطهير من على جانبى الترع والمصارف الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ومواجهة فيروس كورونا بالنظافة والتطهير بصفة مستمرة.



